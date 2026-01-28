भयानक था प्लेन क्रैश के बाद का मंज़र, कपड़े से पहचाने गए अजित पवार

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजीत पवार की आज यानी बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई. इस घटना के बाद सूबे के सियासी माहौल में एक नया खालीपान नजर आ रहा है. इस हादसे में दो पायलट और अजीत के दो सुरक्षाकर्मी (1 PSO और 1 अटेंडेंट) भी मारे गए हैं. यह हादसा तब हुआ जब चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था.

प्लेन क्रैश होने के बाद मौके पर बहुत ही भयानक मंजर बन गया क्योंकि विमान पूरी तरह से जल कर राख हो गया. इसके साथ ही, प्लेन में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई. शव इतना बुरी तरह जल गया था कि अजित पवार पहचान में नहीं आ रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, अजित पवार के शरीर को उनके कपड़े और घड़ी से पहचाना गया क्योंकि उनकी शरीर इस कदर जल गया था कि वे चेहरे से पहचान में नहीं आ रहे थे.

बारामती में ही हुआ था अजित पवार का जन्म...

अजित पवार का जन्म भी बारामती में हुआ था और उन्होंने इसी इलाके से अपना करियर बनाया था. और वक्त का खेल देखिए कि उनकी मौत भी बारामती में हुई, जहां उन्हें ज़िला परिषद चुनावों से पहले चार जनसभाओं को संबोधित करना था.

DGCA ने एक बयान में कहा, "मुंबई से बारामती जा रहे चार्टर प्लेन के क्रैश-लैंडिंग में पांच लोगों की मौत हो गई है." एविएशन रेगुलेटर ने कहा कि खराब विजिबिलिटी के कारण विमान क्रैश हो सकता है. विमान में सवार पायलट सुमित कपूर और शाम्भवी पाठक थे.

जल कर बिखर गया विमान...

क्रैश के बाद पूरा विमान जलकर राख हो गया. उसका मलबा चारों ओर बिखरा हुआ था. शुरुआती तस्वीरों में बारामती इलाके में भारी आग और धुआं उठता हुआ दिख रहा था.

चश्मदीदों ने बताया कि जेट सुबह करीब 8.40 बजे बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 के पास लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी वह क्रैश हो गया. विमान में तुरंत आग लग गई.

