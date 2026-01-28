scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

9700 किलो वजन, 47 फीट का विंगस्पैन और खड़े होने की जगह नहीं.... कैसा था प्लेन जिसमें सवार थे अजित पवार

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बुधवार सुबह Learjet 45XR विमान क्रैश में निधन हो गया. यह विमान VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था, जो भारत की प्रमुख चार्टर विमान ऑपरेटिंग कंपनी है.

Advertisement
X
डिप्टी सीएम अजित पवार Learjet 45XR विमान में सवार थे, जो क्रैश हो गया
डिप्टी सीएम अजित पवार Learjet 45XR विमान में सवार थे, जो क्रैश हो गया

महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में निधन हो गया.मुंबई से बारामती जाते हुए उनका प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया. खेतों में क्रैश हुआ यह विमान गिरते ही पूरी तरह जल गया. इसके कारण इस विमान सवार सभी पांच लोगों (अजित पवार सहित) की मौत हो गई.

किस कंपनी का था क्रैश हुआ प्लेन
जिस प्लेन में वह सवार थे वह Learjet 45XR था. यह विमान VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का बताया जा रहा है, जो भारत की प्रमुख नॉन-शेड्यूल्ड (चार्टर) विमान ऑपरेटिंग कंपनियों में से एक है.

तेज रफ्तार, ऊंचाई पर उड़ान के लिए मुफीद
बता दें कि Learjet 45XR (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK) एक हाई-परफॉर्मेंस सुपर-लाइट बिजनेस जेट है, जिसे तेज रफ्तार, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता है. यह विमान आमतौर पर शॉर्ट और मीडियम रूट्स की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. विमान का विंगस्पैन करीब 47 फीट है और इसका वजन लगभग 9,752 किलोग्राम बताया जाता है.

Ajit Pawar

सम्बंधित ख़बरें

उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी ने की जांच की मांग.
'अजीत पवार विमान हादसे की जांच हो, SC करे निगरानी', ममता बनर्जी बोलीं
Ajit Pawar, Sachin Tendulkar
'समर्प‍ित नेता खो दिया...', अजित पवार के न‍िधन पर सच‍िन का छलका दर्द, हुए भावुक
Ajit Pawar
अजित पवार के प्राइवेट चार्टर को कौन-सी कंपनी ऑपरेट कर रही थी? पहले भी हो चुका है इनका प्लेन क्रैश
Ajit Pawar
'पिंक पहनें, थोड़ा मुस्कुराएं...', अजित पवार को दी गई थी सलाह, राजदीप सरदेसाई ने याद किया आखिरी इंटरव्यू
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र में शोक है, और साथ ही NCP के भविष्य को लेकर कई सवाल भी.
अब नजर अजित पवार की सत्ता-यात्रा के ब्लैक बॉक्स पर

1990 के दशक में हुआ डिजाइन
Learjet 45 मॉडल को 1990 के दशक में डिजाइन किया गया था. इसे “सुपर-लाइट” बिजनेस जेट कैटेगरी में Cessna Citation Excel के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था. इसमें केबिन में खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन Learjet सीरीज़ की पहचान रही है हाई-स्पीड परफॉर्मेंस जिसके कारण इसे पसंद किया गया. 

Advertisement

केबिन में खड़े होने की नहीं होती है जगह
VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना और मालिकाना हक वीके सिंह के पास है. कंपनी प्राइवेट जेट चार्टर, हेलिकॉप्टर रेंटल, मेडिकल इवैकुएशन (एयर एम्बुलेंस) और एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसी सेवाओं में महारत हासिल है. इसकी फ्लीट में Learjet 45XR के अलावा Beechcraft Super King Air B200 और Agusta 109 हेलिकॉप्टर जैसे विमान शामिल हैं. कंपनी का हे़डऑफिस नई दिल्ली के महिपालपुर में स्थित है और यह एंड-टू-एंड एविएशन कंसल्टेंसी और एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सेवाएं भी देती है.

बारामती में मीटिंग के लिए जा रहे थे अजित पवार
बारामती में बुधवार यानी आज अजित पवार को पहुंचना था, जहां उनकी चार पब्लिक मीटिंग होने वाली थी और वह जनसभा को संबोधित करने वाले थे. प्लेन क्रैश की साइट पर आसपास के लोग पहुंचे और वहां भीड़ जमा हो गई. प्लेन लैंडिंग के हवाई पट्टी के लिए उतर रह था, लेकिन हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि लैंडिंग रनवे से लगभग तीन किलोमीटर पहले ही यह हादसा हो गया.

Ajit Pawar


'लैंडिंग के वक्त ही गड़बड़ लग रहा था'
बारामती एसपी ग्रामीण संदीप सिंह ने बताया, "लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लैन क्रैश हुआ है. इसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी शामिल थे. तीन शव बरामद किए जाने के बाद अस्पताल भेजा गया है. जो भी पहचान होगी, उसकी जानकारी दी जाएगी." उन्होंने आगे बताया कि हमें कथित तौर पर पता चला है कि प्लेन लैंडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ दिख रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement