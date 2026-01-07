झारखंड: पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगली हाथी का तांडव, 6 लोगों को कुचलकर मारा

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक जंगली हाथी के दो अलग-अलग हमलों में एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. इस घटना के बाद एक बार फिर लोग दहशत में आ गए हैं.

चाइबासा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आदित्य नारायण ने बताया कि हाथी, जिसने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों पर हमला किया था. मंगलवार देर रात नोआमुंडी और हाटगामरिया पुलिस स्टेशन इलाकों में घुस गया और छह लोगों को मार डाला.

एक अन्य वन अधिकारी ने बताया कि हाथी के हमले में चार लोग घायल भी हुए हैं. नारायण ने बताया कि एक दिन पहले हाथी ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित सात लोगों की जान ले ली थी. पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के विशेषज्ञों के साथ वन अधिकारियों की टीमें हाथी को वापस जंगल में भगाने में लगी हुई हैं.

वहीं हाथियों की आवाजाही के कारण इलाके में कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों के हमले में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है. बीते महीने भी एक हाथी ने कई लोगों की जान ले ली थी.

वन अधिकारियों और स्टाफ की तरफ से अगर एक्टिव होकर काम किया जाए तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है. आए दिन हो रहे हाथियों के हमले से लोग दहशत में हैं.

