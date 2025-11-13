सूंड से उठाकर बार-बार पटका, फिर कुचल डाला...आधी रात खेत में सोए किसान पर हाथी का हमला

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक जंगली हाथी ने 65 वर्षीय किसान को कुचलकर मार डाला. यह घटना जिले के कुरमनुपल्ली गांव की है, जो कुप्पम मंडल क्षेत्र में स्थित है. बताया जा रहा है कि यह हाथी पिछले कई दिनों से आसपास के इलाकों में घूम रहा था और बुधवार देर रात उसने खेत में सो रहे किसान पर हमला कर दिया.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक मृतक किसान की पहचान 65 साल के किट्टप्पा के रूप में हुई है. वह अपने खेत की रखवाली के लिए बुधवार रात खेत में ही सो रहा था. घटना तड़के करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जब अचानक जंगली हाथी खेत में घुस आया और किसान पर हमला कर दिया. हाथी ने किसान को सूंड से उठाकर कई बार जमीन पर पटका और पैरों तले रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हाथी जंगल की ओर भाग चुका था. आसपास के गांवों में इस हादसे के बाद दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से इलाके में हाथियों का झुंड दिखाई दे रहा था, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

Advertisement

कुप्पम के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) बी. पार्थसारथी ने बताया कि हाथी अकेला भटक रहा था और इसी दौरान उसने यह हमला किया. “किट्टप्पा खेत में अकेले सो रहा था, जब हाथी ने उस पर हमला कर दिया. उसे मौके पर ही मौत हो गई,” डीएसपी ने बताया. पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

वन विभाग ने हाथी को ट्रैक करने के लिए विशेष टीम गठित की है. स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि वे रात में खेतों में अकेले न रहें और हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें.

---- समाप्त ----