scorecardresearch
 

Feedback

सूंड से उठाकर बार-बार पटका, फिर कुचल डाला...आधी रात खेत में सोए किसान पर हाथी का हमला

चित्तूर जिले में एक जंगली हाथी ने खेत में सो रहे 65 वर्षीय किसान को कुचलकर मार डाला. यह हादसा कुरमनुपल्ली गांव में तड़के तीन बजे हुआ. पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान किट्टप्पा के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. वन विभाग ने हाथी को ट्रैक करने के लिए टीम भेजी है.

Advertisement
X
पटका और कुचल डाला..., खेत में सोए किसान पर हाथी का हमला ( Photo: Representational Image)
पटका और कुचल डाला..., खेत में सोए किसान पर हाथी का हमला ( Photo: Representational Image)

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक जंगली हाथी ने 65 वर्षीय किसान को कुचलकर मार डाला. यह घटना जिले के कुरमनुपल्ली गांव की है, जो कुप्पम मंडल क्षेत्र में स्थित है. बताया जा रहा है कि यह हाथी पिछले कई दिनों से आसपास के इलाकों में घूम रहा था और बुधवार देर रात उसने खेत में सो रहे किसान पर हमला कर दिया.

पुलिस के मुताबिक मृतक किसान की पहचान 65 साल के किट्टप्पा के रूप में हुई है. वह अपने खेत की रखवाली के लिए बुधवार रात खेत में ही सो रहा था. घटना तड़के करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जब अचानक जंगली हाथी खेत में घुस आया और किसान पर हमला कर दिया. हाथी ने किसान को सूंड से उठाकर कई बार जमीन पर पटका और पैरों तले रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हाथी जंगल की ओर भाग चुका था. आसपास के गांवों में इस हादसे के बाद दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से इलाके में हाथियों का झुंड दिखाई दे रहा था, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

The heartbreaking story of elephant Shankar: Loneliness and shackles took his life.
उस 'शंकर' हाथी की दर्दभरी कहानी, पार्टनर की जुदाई ने ले ली ज‍िसकी जान 
क्या तन्हाई ने ले ली दिल्ली चिड़ियाघर के हाथी 'शंकर' की जान, देखें वारदात 
ट्रक और बस की टक्कर से भीषण हादसा, 7 लोगों की मौत और 10 घायल 
आंध्र प्रदेश में मंत्री के काफिले में चल रही कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत.
मंत्री के काफिले की गाड़ी से टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत 
Advertisement

कुप्पम के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) बी. पार्थसारथी ने बताया कि हाथी अकेला भटक रहा था और इसी दौरान उसने यह हमला किया. “किट्टप्पा खेत में अकेले सो रहा था, जब हाथी ने उस पर हमला कर दिया. उसे मौके पर ही मौत हो गई,” डीएसपी ने बताया. पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

वन विभाग ने हाथी को ट्रैक करने के लिए विशेष टीम गठित की है. स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि वे रात में खेतों में अकेले न रहें और हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement