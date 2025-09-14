केयरटेकर की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा था हाथी का बच्चा, इंटरनेट पर वीडियो वायरल

हाथी के बच्चे बहुत चंचल और प्यारे होते हैं. उनकी मासूमियत लोगों का दिल जीत लेती है. कई बार तो वे इंसानों को भी अपना परिवार मान लेते हैं. इंस्टाग्राम पर ‘timtap’ नाम के अकाउंट से शेयर हुआ एक वीडियो इसका सुंदर उदाहरण है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटा हाथी अपनी देखभाल करने वाली की गोद में बैठने की कोशिश करता है. केयर टेकर उसे धीरे से हटाती है, लेकिन वह नन्हा हाथी हार नहीं मानता. थोड़ी देर बाद वह फिर लौट आता है और अपनी छोटी सूंड से प्यार जताने लगता है.

हाथी के बच्चे ने जीता लोगों का दिल

हाथी के बच्चे अक्सर चंचल और स्नेही व्यवहार दिखाते हैं जो लोगों का दिल जीतने में कभी असफल नहीं होते. हाथी कभी-कभी इंसानों को अपने झुंड का हिस्सा मान लेते हैं. इंस्टाग्राम पर 'timtap' अकाउंट द्वारा शेयर किया गया एक हालिया वीडियो इस प्यारे बंधन का एक बेहतरीन उदाहरण है. क्लिप में, एक नन्हा हाथी बड़े प्यार से अपने केयरटेकर की गोद में बैठने की कोशिश करता है. जैसे ही वह बैठने की कोशिश करता है, केयर टेक उसे धीरे से आगे की ओर धकेलता है, लेकिन वह जिद्दी बच्चा जल्द ही वापस लौट आता है और अपनी छोटी सी सूंड से उसे प्यार से सहलाने लगता है.

वीडियो का कैप्शन काफी खूबसूरत है. इसमें लिखा है, "माफ़ करना, मिस छोटी हाथी... मेरी गोद सोफ़ा नहीं है! और फिर भी, तुम फिर से, धीरे-धीरे चुपके से मेरे पास आ रही हो, बस 'गलती से' मुझ पर बैठने के लिए. शाबाश कोशिश, उपद्रवी!" दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब हाथियों के बच्चे अपनी हरकतों से इंटरनेट पर छाए हों.

फोल्डेबल कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता बच्चा

इससे पहले, @tuskershelter नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक हाथी का बच्चा एक फोल्डेबल कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा था. नन्हे हाथी ने अपने छोटे पैरों को संतुलित करके खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बड़ी ही खूबसूरती से असफल रहा. बार-बार कोशिश करने के बाद, बछड़े ने कुर्सी को धक्का देकर गिरा दिया और आस-पास मौजूद लोग ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगे.

अगले ही फ़्रेम में, हाथी का बच्चा कुर्सी को ज़मीन पर धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है, मानो एक और कोशिश करने पर आमादा हो.

कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता हाथी का बच्चा

गोद में बैठने की कोशिश हो या कुर्सी से खेलने की मस्ती, नन्हे हाथी अपनी मासूमियत और शरारत से हमेशा लोगों का दिल जीत लेते हैं.

