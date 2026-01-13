झारखंड: जमीन विवाद में युवक की हत्या, बाइक से आए बदमाशों ने सिर में मारी गोली

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में ज़मीन विवाद को लेकर 41 साल के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि तारापदो महतो, जो घाटशिला के गालूडीह पुलिस स्टेशन इलाके में खरिया कॉलोनी में एक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) चलाते थे. वह ग्राहकों से बात कर रहे थे, तभी हथियारबंद लोग मोटरसाइकिल पर आए और उन्हें गोली मार दी.

जांच में जुटी पुलिस

अधिकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 8 बजे यह घटना हुई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ऋषभ गर्ग ने कहा कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ज़मीन विवाद को लेकर पुरानी दुश्मनी के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है.

मृतक हाल ही में हुए घाटशिला उपचुनाव से पहले जयराम महतो के नेतृत्व वाले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) में शामिल हुए थे. उनकी पत्नी, आशा रानी महतो, उल्दा पंचायत की उप-प्रमुख थीं. इस घटना की निंदा करते हुए महतो ने कहा कि यह घटना राज्य में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है.

