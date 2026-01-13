'बाथरूम तो पहले मैं ही जाऊंगा...',झगड़ा हुआ तो भाई ने कर दी भाई की हत्या, बचाने आई मां को भी काट डाला

छोटी-छोटी चीजों पर हुए विवाद कभी-कभी खूनी रूप ले लेते हैं . उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पहले पेशाब करने के विवाद में एक शख्स ने सौतेले भाई और मां की जान ले ली . सिर्फ एक मामूली लड़ाई ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया. इस दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गयी. युवक ने अपनी सौतेली मां और भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी. इसके बाद उसने भाई के शव को सड़क पर और मां के शव को नहर में फेंक दिया . पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है .

पहले बाथरूम जाने को लेकर विवाद

दरअसल, मड़िहान थानाक्षेत्र के पटेहरा के रहने वाले राहुल गुप्ता और उनके सौतेले भाई आयुष गुप्ता एक ही मकान में रहते थे. मंगलवार सुबह चार बजे राहुल गुप्ता पेशाब करने के लिए उठा था, उसी उसी समय सौतला भाई आयुष गुप्ता भी उठा . दोनों के बीच पहले पहले बाथरूम जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया . इस बीच विवाद बढ़ा तो राहुल गुप्ता कमरे के अंदर से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया और सौतेले भाई पर हमला कर दिया.

बचाने दौड़ी मां को भी मार डाला

चीख पुकार सुन कर जब 55 साल की सौतेली मां उषा गुप्ता बचाने के लिए पहुंची तो राहुल ने उस पर भी हमला कर दोनों की हत्या कर दी. अपराध छुपाने के लिए मां के शव को घर के पास नहर में फेंक दिया जबकि भाई के शव को घर के ही पास सड़क पर फेंक दिया. पुलिस ने भाई के शव को कब्जे में ले लिया है और नहर में दूसरे शव की तलाश कर रही है . पुलिस ने आरोपी राहुल गुप्ता को हिरासत में ले लिया है .

पुलिस का कहना है दोनों परिवारों के बीच इससे पहले से संपत्ति का विवाद चल रहा था .पुश्तैनी मकान में नीचे मृतक सौतेले भाई आयुष गुप्ता का परिवार और माँ रहती थी .मकान के ऊपरी मंजिल पर आरोपी राहुल गुप्ता अकेला रहता था .उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया था.

