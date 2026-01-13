लव मैरिज की 'सजा' खून...,पिता ने उजाड़ दी बेटी की मांग, घर में घुसकर किया दामाद का मर्डर

लव मैरिज की 'सजा' एक बार फिर मौत बनकर सामने आई है . यहां एक पिता ने बेटी के फैसले को अपनी इज्जत पर हमला मानते हुए कुछ ऐसा किया कि रिश्तों की सारी सीमाएं तोड़ दीं . बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ऑनर किलिंग की इस दिल दहला देने वाली वारदात में एक युवक को सिर्फ इसलिए जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी .

घर में घुसकर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

यह सनसनीखेज मामला मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बंगरा गांव का है. मृतक की पहचान आयुष कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात आयुष अपने घर में सो रहा था . तभी कुछ लोग अचानक घर में घुस आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं . गोली लगते ही आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई .

घटना की सूचना मिलते ही सिवाईपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची . पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया और घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए . साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है . गांव में इस हत्या के बाद मातम पसरा हुआ है और लोगों में दहशत का माहौल है .

पत्नी ने अपने पिता और मामा को ठहराया जिम्मेदार

मृतक की पत्नी तनु कुमारी ने इस हत्या के पीछे अपने मायके पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है . तनु ने बताया कि उसने करीब डेढ़ साल पहले गांव के ही युवक आयुष कुमार से प्रेम विवाह किया था . यह शादी उसके परिवार को बिल्कुल मंजूर नहीं थी . शादी के बाद से ही दोनों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं .

8 माह के मासूम के सिर से छिना पिता का साया

तनु का आरोप है कि रविवार देर रात उसके पिता, मामा और कुछ अन्य रिश्तेदार जबरन घर में घुसे और उसके पति आयुष को गोली मार दी . उसने बताया कि उसका मायका और ससुराल एक ही गांव में पास-पास स्थित है, जिसके चलते पहले भी कई बार विवाद हो चुका था . तनु का आठ महीने का एक बेटा है, जो अब अपने पिता से हमेशा के लिए जुदा हो गया है .

इस घटना को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है . उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है . पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा .

---- समाप्त ----