वंदे भारत एक्सप्रेस में हॉट एक्सल से निकली आग, मच गई अफरा-तफरी, दूसरे ट्रेन में शिफ्ट किए गए यात्री

झारखंड के चाईबासा–टुनिया स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए में हॉट एक्सल की वजह से आग लग गई. धुआं उठता देख ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया. रेलवे ने तुरंत ट्रेन रोककर तकनीकी टीम भेजी और बाद में यात्रियों को दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया.

वंदे भारत के पहियों में लगी आग. (Photo: Screengrab)
चक्रधरपुर रेल मंडल के टुनिया रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया, जब ट्रेन के इंजन से तीसरे कोच के पहियों में हॉट एक्सल के कारण आग लग गई. घटना के बाद पहियों से धुआं उठता दिखा, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आया और वंदे भारत एक्सप्रेस को टुनिया रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया. टेक्निकल टीम ने पहियों में लगी आग को बुझाकर कोच की मरम्मत की.

इस घटना के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में भी हड़कंप मच गया. टाटानगर और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव के दौरान रेलवे के कैरेज एंड वैगन विभाग द्वारा ट्रेन की जांच की गई थी, इसके बावजूद चक्रधरपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का घटना हो गई.

इस तरह की गंभीर तकनीकी खामी सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया है. घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार यात्रियों को ट्रेन संख्या 12222 हावड़ा पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस में शिफ्ट कर राउरकेला तक रवाना किया गया.

यह भी पढ़ें: वंदे भारत ट्रेन पर पथराव... गुजरात में वापी के पास हुई घटना, CCTV के आधार पर दो आरोपी गिरफ्तार

वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के खाली रैक को बाद में राउरकेला पहुंचाया गया. इधर, राउरकेला से हावड़ा जाने वाली ट्रेन संख्या 20872 वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन में कोई बाधा न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने टाटानगर से एक अलग वंदे भारत रैक राउरकेला मंगाया.

इसके बाद यह ट्रेन शाम करीब साढ़े चार बजे राउरकेला के प्लेटफार्म नंबर पांच से रवाना की गई. इस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. चक्रधरपुर रेल मंडल में इन दिनों यात्री ट्रेनों की लेटलतीफी से जूझ रहे हैं. अब वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में इस तरह की घटना से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

---- समाप्त ----
