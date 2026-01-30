वंदे भारत ट्रेन पर पथराव... गुजरात में वापी के पास हुई घटना, CCTV के आधार पर दो आरोपी गिरफ्तार

गुजरात के वलसाड में वापी के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना हो गई. इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 27 जनवरी को उस समय हुई थी, जब वंदे भारत ट्रेन वापी क्षेत्र से गुजर रही थी.

आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की गई. ट्रेन और इंजन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें एक पोल के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुईं. फुटेज के आधार पर आरपीएफ ने इलाके में छानबीन तेज की और मोराई गेट क्षेत्र में रहने वाले दो युवकों को हिरासत में लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 20 वर्षीय सतेंद्र कुमार उर्फ छोटू और श्रीपाल शिवनरेश के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान सतेंद्र कुमार ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने की बात कबूल कर ली. आरपीएफ ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि पत्थरबाजी की इस घटना में ट्रेन को आंशिक नुकसान पहुंचा था, हालांकि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना के बाद यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया था. इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित आगे रवाना कर दिया गया.

फिलहाल आरपीएफ यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पथराव के पीछे कारण क्या था और क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता भी है. इसके लिए आसपास के इलाकों में पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच जारी है.

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाई-स्पीड ट्रेनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ और रेलवे पुलिस गश्त बढ़ा रही है.

