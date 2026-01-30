scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वंदे भारत ट्रेन पर पथराव... गुजरात में वापी के पास हुई घटना, CCTV के आधार पर दो आरोपी गिरफ्तार

हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को दबोच लिया.

Advertisement
X
वंदे भारत ट्रेन पर पथराव. (Photo: Screengrab)
वंदे भारत ट्रेन पर पथराव. (Photo: Screengrab)

गुजरात के वलसाड में वापी के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना हो गई. इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 27 जनवरी को उस समय हुई थी, जब वंदे भारत ट्रेन वापी क्षेत्र से गुजर रही थी.

आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की गई. ट्रेन और इंजन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें एक पोल के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुईं. फुटेज के आधार पर आरपीएफ ने इलाके में छानबीन तेज की और मोराई गेट क्षेत्र में रहने वाले दो युवकों को हिरासत में लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 20 वर्षीय सतेंद्र कुमार उर्फ छोटू और श्रीपाल शिवनरेश के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान सतेंद्र कुमार ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने की बात कबूल कर ली. आरपीएफ ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी.(File Photo:ITG)
वंदे भारत पर पत्थरबाजी, ट्रेन का शीशा फोड़ा, RPF ने दबोचा आरोपी
वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने वाला आरोपी शाहिद.
वंदे भारत पर क्यों फेंके थे पत्थर, आरोपी से पूछा तो सामने आईं ये बातें... ATS कर रही थी जांच
वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव
अब विशाखापट्टनम में वंदे भारत पर पथराव, 19 को PM मोदी करने वाले हैं उद्घाटन
Vande bharat express train
दिल्ली-चंडीगढ़ की दूरी महज 3 घंटे, जानें नई वंदे भारत पर क्या बोले खट्टर
वंदे भारत पर पथराव करने वाले गैंग पर एक्शन

stone pelting on vande bharat train near vapi two arrested

यह भी पढ़ें: वंदे भारत पर क्यों फेंके थे पत्थर, आरोपी से पूछा तो सामने आईं ये बातें... ATS कर रही थी जांच

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि पत्थरबाजी की इस घटना में ट्रेन को आंशिक नुकसान पहुंचा था, हालांकि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना के बाद यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया था. इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित आगे रवाना कर दिया गया.

Advertisement

फिलहाल आरपीएफ यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पथराव के पीछे कारण क्या था और क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता भी है. इसके लिए आसपास के इलाकों में पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच जारी है.

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाई-स्पीड ट्रेनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ और रेलवे पुलिस गश्त बढ़ा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement