scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड: जमशेदपुर से जमताड़ा तक आंखों पर पट्टी बांधकर हुई दौड़, जानें वजह

रांची और जमताड़ा में ब्लाइंडफोल्ड रन फॉर विजन का आयोजन हुआ. आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ लगाई गई ताकि लोग नेत्रहीनों की पीड़ा समझ सकें और आंख दान के महत्व को जानें. आईएमए महिला विंग और आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब की इस पहल ने जागरूकता फैलाने के साथ कई परिवारों को आंख दान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया.

Advertisement
X
रांची और जमताड़ा में ब्लाइंडफोल्ड रन फॉर विजन का आयोजन हुआ (Photo: Satyajeet Kumar/ITG).
रांची और जमताड़ा में ब्लाइंडफोल्ड रन फॉर विजन का आयोजन हुआ (Photo: Satyajeet Kumar/ITG).

झारखंड में आंख दान को लेकर एक अनोखी पहल लोगों के दिलों को छू रही है. आईएमए महिला विंग और आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब की ओर से आयोजित ब्लाइंडफोल्ड रन फॉर विजन 2025 ने इस साल रांची और जमताड़ा में लोगों को आंखों के महत्व का गहरा संदेश दिया.

7 सितंबर को रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज कैंपस में इस आयोजन का सातवां संस्करण हुआ. प्रतिभागियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ लगाई ताकि कुछ समय के लिए ही सही, वे नेत्रहीनों के जीवन का अनुभव कर सकें. यह कार्यक्रम 40वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा (25 अगस्त से 8 सितंबर) का हिस्सा था.

ब्लाइंडफोल्ड रन फॉर विजन

सम्बंधित ख़बरें

मृतक पूर्व सैनिक नितिन सोनी (फाइल फोटो).
42 KM दौड़ लगाई, 180 KM साइकिल चलाई... फिर हो गई पूर्व सैनिक की मौत 
मृतक पूर्व सैनिक नितिन सोनी (फाइल फोटो).
42 KM दौड़ लगाई, 180 KM साइकिल चलाई... फिर हो गई पूर्व सैनिक की मौत 
कीचड़ से लथपथ रिश्वतखोर पटवारी.
रिश्वत लेते पटवारी ने लोकायुक्त टीम को देख खेत में दौड़ लगाई, हुआ कीचड़ में लथपथ 
jamshedpur sneha suicide case
लव स्टोरी का खौफनाक अंत... जमशेदपुर में शादी के 6 महीने बाद महिला ने लगाई आग, मौत 
मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
इंटर कॉलेज की छात्राओं के बीच मारपीट... छुट्टी के बाद एक दूसरे को गिराकर पीटा 

इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मुख्य अतिथि रहे. कार्यक्रम में उन परिवारों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने प्रियजनों की आंखें दान कर दूसरों को रोशनी दी. आयोजन की शुरुआत 2002 में हुई थी और तब से यह आंदोलन बन चुका है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीपी राधाकृष्णन और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन व अर्जुन मुंडा जैसे बड़े नाम भी आंख दान का संकल्प ले चुके हैं.

16 सितंबर को यह पहल जमताड़ा पहुंची. साइबर अपराध के लिए चर्चित इस शहर में पहली बार ब्लाइंडफोल्ड रन का आयोजन हुआ. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे उम्मीद का नया संदेश बताया.

Advertisement

प्रतिभागियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ लगाई

आईएमए महिला विंग की अध्यक्ष डॉ. भारती कश्यप ने कहा कि आंख दान से आपकी आंखें दुनिया को दो बार देखती हैं. इसे परिवार की परंपरा बनाएं ताकि हमारी रोशनी हमारे जाने के बाद भी किसी की जिंदगी में उजाला भर सके.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement