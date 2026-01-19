scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अलग केंद्रशासित प्रदेश की मांग, जम्मू में कश्मीरी पंडितों का जोरदार प्रदर्शन, हाईवे पर लगा लंबा जाम

कश्मीरी पंडित पलायन की 36वीं बरसी पर जम्मू के जगती इलाके में हजारों विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने देर रात प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों जाम रखा. अलग केंद्र शासित प्रदेश, एंटी-जेनोसाइड बिल और जनसंहार पीड़ित का दर्जा देने की मांग की गई.

Advertisement
X
कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया. (Photo- Screengrab)
कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया. (Photo- Screengrab)

कश्मीरी पंडित पलायन की 36वीं बरसी के मौके पर जम्मू शहर के बाहरी इलाके जगती में देर रात हजारों कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए. पनुन कश्मीर के यूथ विंग के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया, जिसके चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटों तक जाम रहा.

प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडितों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की. उनका कहना था कि बीते तीन दशकों से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है.

यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर में आतंकी मूवमेंट तेज, मुठभेड़ में तीन जवान घायल

सम्बंधित ख़बरें

Kashmiri Pandits do celebrate Diwali
कश्मीरी पंडितों ने अनंतनाग के मट्टन सूर्य मंदिर में धूमधाम से मनाई दिवाली, मांगी भाईचारे की दुआ
SIA raid in the 1990 Kashmiri Pandit massacre.
SIA की छापेमारी, जानें क्या है 1990 का सरला भट्ट हत्याकांड?
shehzad poonawalla on kashmir
Kashmir में आतंकवाद के खिलाफ शाहिद सिद्दीकी की लड़ाई
Kashmiri Pandits
करतारपुर जैसे एक और कॉरिडोर की मांग, कांग्रेस सांसद बोले- पाकिस्तान से बात करिए...
कश्मीर से दिल्ली तक कोल्ड अटैक, भयानक हुई मौसम की मार

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में कश्मीर घाटी के भीतर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का गठन शामिल है. उनका तर्क था कि बिना अलग प्रशासनिक व्यवस्था के सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी संभव नहीं है. इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने संसद में 'एंटी-जेनोसाइड बिल' लाने की भी मांग की.

कश्मीरी पंडितों ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि उन्हें आधिकारिक तौर पर जनसंहार के पीड़ित के रूप में मान्यता दी जाए. उनका कहना था कि 1990 के दशक में हुए पलायन को केवल विस्थापन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित जनसंहार के रूप में देखा जाना चाहिए.

Advertisement

राष्ट्रीय राजमार्ग के जाम रहने से देर रात तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिससे सैकड़ों वाहन फंसे रहे और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. हालात को संभालने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सिविल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें: दस हजार सिखों का बहा खून, पहाड़ियों का सौदा और ब्रिटिश चाल... जम्मू और कश्मीर के जन्म की कहानी

हालांकि प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े रहे कि उपराज्यपाल स्वयं मौके पर पहुंचकर उनकी बात सुनें. इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी हाईवे पर बने एक कलवर्ट से गिरकर घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

काफी देर बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की मांगों को लेकर असंतोष अब भी बरकरार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement