scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर में आतंकी मूवमेंट तेज, मुठभेड़ में तीन जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन जवान घायल हो गए. "ऑपरेशन ट्राशी-I" के तहत चलाए गए इस अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ सेना ने आतंकियों को घेरा. मुठभेड़ में दो से तीन विदेशी आतंकियों शामिल रहे, जिनका संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है.

Advertisement
X
ड्रोन और स्निफर डॉग्स से सर्च तेज कर दिया गया (Photo: PTI)
ड्रोन और स्निफर डॉग्स से सर्च तेज कर दिया गया (Photo: PTI)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दुर्गम और घने जंगलों वाले इलाके सोनार में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में सेना के तीन जवान घायल हो गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, यह मुठभेड़ जिले के चत्रू क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में स्थित सोनार इलाके में हुई, जहां आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा था.

सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने इस अभियान को "ऑपरेशन ट्राशी-I" का नाम दिया है. दोपहर के करीब शुरू हुए इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया गया था. इसी दौरान आतंकियों से सीधे मुकाबला हो गया. सेना के अनुसार, मुठभेड़ में दो से तीन विदेशी आतंकी शामिल रहे, जिनका संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह से बताया जा रहा है.

आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और इलाके से बाहर निकलने के लिए ग्रेनेड फेंके. सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इलाके को चारों ओर से घेर लिया. मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी कुछ समय तक लगातार चलती रही. इस बीच अतिरिक्त जवानों को भी मौके पर बुलाया गया ताकि आतंकियों को पूरी तरह से घेरा जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

harsh cold wave grips north india with record low temperatures in jammu kashmir
जम्मू में घना कोहरा बना लोगों के लिए मुसीबत, देखें ग्राउंड रिपोर्ट
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS मान्यता को रद्द किया. (Photo: Official Website/SMVDIME)
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, MBBS छात्रों को अब क्या होगा?
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में मिलीं भारी कमियां.(Photo: representation)
बंद होने की कगार पर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज? MBBS की अनुमति छिनी
राष्ट्रीय बजरंग दल ने फूंका मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का पुतला.(Photo:PTI)
'वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को इतनी जल्दबाजी में क्यों खोला?'
Amarnath Yatra
जम्मू में आर्थिक अपराध पर बड़ी चोट, 67 FIR दर्ज, 22 गिरफ्तार, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा

यह भी पढ़ें: दस हजार सिखों का बहा खून, पहाड़ियों का सौदा और ब्रिटिश चाल... जम्मू और कश्मीर के जन्म की कहानी

Advertisement

तीन जवानों को छर्रे लगने से चोटें आईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. मुठभेड़ क्षेत्र में आतंकियों की खोज तेज करने के लिए ड्रोन, आधुनिक निगरानी उपकरण और स्निफर डॉग्स का उपयोग किया जा रहा है. सेना ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है और आतंकियों को खत्म करने के लिए घेरा कड़ा किया जा रहा है.

यह इस साल जम्मू क्षेत्र में आतंकियों के साथ तीसरी मुठभेड़ है. इससे पहले 7 और 13 जनवरी को कठुआ जिले के बिलावर इलाके में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं. गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरे इलाके में अभियान तेज कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

इनपुट: पीटीआई

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement