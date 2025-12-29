नए साल का स्वागत करने कश्मीर पहुंच रहे पर्यटक, विंटर कार्निवल की तैयारियां भी शुरू... देखें वीडियो

नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में जम्मू-कश्मीर की वादियों का रुख कर रहे हैं. बर्फबारी की संभावना ने लोगो की उम्मीदें और बढ़ा दी है. लोग ठंडी हवाओं के बीच सर्दियों का आनंद उठा रहे हैं. इसी बीच, विंटर कार्निवल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. यहां पहुंचे यात्री ठंड का मजा लेते नजर आ रहे हैं और नए साल की शुरुआत को खास बनाना चाहते हैं.

और पढ़ें

नए साल के लिए कश्मीर पहुंच रहे यात्री

जम्मू-कश्मीर में मंगलवार से मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग ने पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी ताजा बर्फबारी का अनुमान जताया है. पूरे कश्मीर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं और ठंड का माहौल बना हुआ है. देश-विदेश से हजारों पर्यटक नए साल के जश्न के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं.

कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख के अलग-अलग इलाकों में भी अब विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं. दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका द्रास, जो ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, वहां विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इस साल पर्यटन कुछ फीका रहा है. अब सभी नजरें और उम्मीदें विंटर टूरिज्म पर टिकी हुई हैं. विंटर टूरिज्म के साथ-साथ विंटर स्पोर्ट्स भी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का आकर्षण है, जिसके लिए यह बर्फबारी बेहद जरूरी है.

Advertisement



यात्री ठंड का ले रहे आनंद

यह भी पढ़ें: नए साल में करनी है ट्रैकिंग? IRCTC दे रहा शानदार मौका, देहरादून से शुरू होगा सफर

राजस्थान से कश्मीर पहुंची यात्री बताती है कि वो यहां नए साल मनाने आए हैं. यहां बहुत अच्छा लग रहा है. यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है और लोग काफी मददगार हैं. यहां की सभी चीजें बहुत ही अच्छी हैं. यात्री बता रहे हैं कि यहां का वेदर बहुत अच्छा है और गुलमर्ग में भी बहुत मजा आ रहा है.

---- समाप्त ----