नए साल में करनी है ट्रैकिंग? IRCTC दे रहा शानदार मौका, देहरादून से शुरू होगा सफर

अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो साल 2026 की शुरुआत आपके लिए शानदार बन सकती है. आईआरसीटीसी नए साल पर ट्रैकिंग का खास मौका दे रहा है. इसकी मदद से आप न्यू ईयर की शुरुआत में ही ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं. मशहूर विंटर ट्रैक केदारकांठा में शामिल होकर आप प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं. यह उत्तराखंड में स्थित है. यह सफर आपके नए साल की शुरुआत को यादगार बना सकता है.

आईआरसीटीसी के अनुसार, केदारकांठा ट्रैक आप 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं. यह 12,500 फीट की ऊंचाई पर है. यह सर्दियों में करने के लिए बेहद लोकप्रिय ट्रैक माना जाता है. आईआरसीटीसी की मदद से आप इस ट्रैक को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में कर सकते हैं. इस ट्रैक में आप 20 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे.

ये मिलेंगी सुविधाएं

केदारकांठा शिखर से बेहद शानदार नजारे दिखाई देते हैं. यहां से आप हिमालयी श्रृंखला का 360-डिग्री नजारा देख सकते हैं और स्वर्गारोहिणी, बंदरपुंच, ब्लैक पीक और द्रौपदी का डांडा 2 जैसी चोटियों देख सकते हैं. इसके अलावा आपको हर की दून घाटी, रुपिन घाटी, गंगोत्री और यमुनोत्री पर्वत श्रृंखलाओं का खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं.

आपको ट्रैक के दौरान और होटल/गेस्टहाउस में भोजन की व्यवस्था मिलेगी. इसमें शाकाहारी भोजन और अंडे का विकल्प शामिल है. यहां रहने की सुविधा के लिए कैंपिंग (ट्विन शेयरिंग) और होटल/गेस्टहाउस उपलब्ध होंगे. इससे यह ट्रैक आपके लिए आरामदायक और यादगार बन सकेगा.

जानें 6 दिन का कार्यक्रम

(पिकअप और ड्रॉप स्थान: प्रिंस चौक, देहरादून.

समय: सुबह 6:00 बजे.)

दिन 1: सांकरी पहुंचना.

दिन 2: जुदा का तालाब पहुंचना.

दिन 3: केदारकांठा बेस पहुंचना.

दिन 4: केदारकांठा शिखर पर पहुंचना, फिर हरगांव कैंप पहुंचना.

दिन 5: सांकरी.

दिन 6: देहरादून.

केदारकांठा ट्रैक की लागत 10,900 रुपये प्रति व्यक्ति बताई गई है. ध्यान दें, अपने साथ अतिरिक्त राशि भी रखें, जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आ सकती है. केदारकांठा ट्रैक के लिए जनवरी 2026 में कई स्लॉट उपलब्ध हैं. आप इसे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. ट्रैकिंग की तारीखें 1 जनवरी से 6 जनवरी, 2 जनवरी से 7 जनवरी, 3 जनवरी से 8 जनवरी, 4 जनवरी से 9 जनवरी आदि उपलब्ध हैं. आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं.

