J-K: बांदीपोरा में CRPF कैंप के बताख शेड में भीषण आग, बड़ा हादसा टला

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सुम्बल क्षेत्र में सोमवार सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 45 बटालियन 'F' कंपनी के बताख शेड में भयानक आग लग गई. घटना से हड़कंप मच गया, लेकिन फायर स्टेशन सुम्बल की दमकल गाड़ियां तुरंत पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू कर दिया. आग की तीव्रता को देखते हुए नौदखाई फायर स्टेशन से अतिरिक्त टीमें बुलाई गईं.

अधिकारियों ने बताया कि आग को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया है, जबकि नुकसान का आकलन और पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम जारी है. आग सुबह के समय लगी, जब जवान नाश्ते और ड्यूटी की तैयारी में थे. बताख शेड - जहां भोजन सामग्री, रसोई उपकरण और भंडारण रखे जाते हैं - वहां आग फैलते ही धुआं चारों ओर छा गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि आसमान में काला धुआं दिखाई दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. CRPF अधिकारियों ने कहा कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. आग बिजली शॉर्ट सर्किट या गैस लीक से लगने का अनुमान है, जिसकी जांच चल रही है.

सुरक्षा पर सवाल, हालिया घटनाओं की याद

बांदीपोरा आतंकी गतिविधियों का संवेदनशील इलाका है. जनवरी 2026 में ही BSF कैंप मदार में आग लगने से कांस्टेबल रमेश कुमार की मौत हो चुकी है. दिसंबर 2025 में श्रीनगर के CRPF 49 बटालियन कैंप में मंदिर में आग लगी थी. ये घटनाएं कैंपों में अग्नि सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं. CRPF ने सुम्बल कैंप में ड्रिल बढ़ा दी है.

कैंप में आग लगने की घटना में मामूली नुकसान

सेना और स्थानीय प्रशासन ने सहयोग किया। डीसी बांदीपोरा डॉ. ओवैस ने कहा, "सभी सुरक्षित, नुकसान मामूली हुई है." आग बुझाने में 45 मिनट लगे. यह घटना गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों के लिए सतर्कता बरतने की चेतावनी है.

