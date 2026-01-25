scorecardresearch
 
हिमस्खलन जैसा मंजर... छत से फिसली बर्फ, पूरी तरह दब गया युवक, ऐसे बची जान, जम्मू-कश्मीर का खौफनाक वीडियो

जम्मू-कश्मीर के शोपियां के हीरपोरा इलाके में एक पल ऐसा आया, जब कुछ सेकंडों ने जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींच दी. एक घर की छत पर जमी भारी बर्फ अचानक फिसलकर नीचे खड़े युवक पर गिर पड़ी. वह देखते ही देखते बर्फ के ढेर में दब गया. इस दौरान कुछ दूरी पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दौड़कर युवक की जान बचाई.

X
बर्फ के ढेर में दबा युवक. (Photo: Screengrab)
बर्फ के ढेर में दबा युवक. (Photo: Screengrab)

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के हीरपोरा गांव में एक ऐसा डरावना हादसा हुआ, जिसे देख आसपास के लोग सन्न रह गए. गांव में कड़कड़ाती ठंड और लगातार बर्फबारी के बीच एक युवक घर की छत के नीचे खड़ा था, तभी अचानक छत पर जमा भारी बर्फ का हिस्सा उसके ऊपर गिर गया. कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह बर्फ में दब गया और आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए. वहां मौजूद लोग कुछ भी करने से पहले ही घबराए हुए थे, क्योंकि बर्फ की मात्रा इतनी अधिक थी कि युवक दिखाई नहीं दे रहा था.

हालांकि, हादसे की आवाज पास सड़क पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों ने सुनी. उन्होंने तुरंत खतरे का अंदाजा लगाया और बिना किसी इंतजार या सुरक्षा उपकरण के सीधे घटनास्थल की ओर दौड़ लगाई. उनका कहना था कि अगर जरा सी भी देर हुई, तो खतरा हो सकता है. घटना वाली जगह पर हिमस्खलन जैसा मंजर नजर आया.

पुलिसकर्मियों ने अपने हाथों से बर्फ खोदना शुरू किया. मिलीमीटर दर मिलीमीटर बर्फ हटाई गई, और लगातार प्रयास के बाद युवक का सिर और हाथ दिखाई देने लगे. हर पल के साथ डर और चिंता बढ़ रही थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने साहस और दृढ़ता के साथ हिम्मत नहीं हारी.

कुछ मिनटों के भीतर ही युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वह हड़बड़ा गया था, उसकी हालत शॉक की वजह से नाजुक थी. वह जिंदा और सुरक्षित था. स्थानीय लोग जो इस घटना के दौरान मौजूद रहे, उन्होंने पुलिसकर्मियों की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं, जो जब सेकंडों में जान का सवाल होता है, तो बिना किसी हिचक के सामने खड़े हो जाते हैं. अधिकारियों ने भी कहा कि यह घटना कुछ सेकंडों की थी, लेकिन पुलिसकर्मियों की तत्परता ने युवक को बचा लिया.

यह भी पढ़ें: कहीं खिले चेहरे तो किसी की बढ़ी मुसीबत... J-K, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, रास्ते जाम और बिजली ठप

स्थानीय लोग इस घटना को लेकर सदमे में हैं. उन्होंने कहा कि शोपियां में लगातार हो रही बर्फबारी और भारी बर्फ जमा होने के कारण इस प्रकार की घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है. भारी बर्फ जमा होने वाले स्थानों पर खड़ा होना खतरनाक हो सकता है.

स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे छत के किनारे, खतरनाक जगहों या बर्फ से ढके क्षेत्रों में खड़े होने या खेल-कूद करने से बचें. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो तुरंत पुलिस या राहत दल को सूचित करें.

स्थानीय लोग पुलिसकर्मियों को रियल हीरे कह रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी सुरक्षा उपकरण या इंतजार के युवक की जान बचाई. वहीं, युवक के परिजन और गांववाले भी घटना से हिल गए.

---- समाप्त ----
