scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता

बारामूला में सोमवार तड़के 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र पटन क्षेत्र रहा. झटकों से लोग डर गए, लेकिन किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. प्रशासन सतर्क है और हालात पर नजर बनाए हुए है.

Advertisement
X
बारामूला में भूकंप के तेज झटकों से सहमे लोग (Photo: Representational)
बारामूला में भूकंप के तेज झटकों से सहमे लोग (Photo: Representational)

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है. अधिकारियों के अनुसार, भूकंप सुबह करीब 5:35 बजे आया, जिससे कई इलाकों में लोग दहशत के कारण अपनी नींद से जाग गए और घरों से बाहर निकल आए.

भूकंप का केंद्र बारामूला जिले का पट्टन इलाका बताया जा रहा है. झटके इतने तेज थे कि इनका असर आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किया गया. अभी तक इस भूकंप के कारण किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान या संपत्तियों के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे. कश्मीर घाटी भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आती है, जहां समय-समय पर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं. भूकंप के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय हो गईं और संवेदनशील इलाकों की निगरानी शुरू कर दी गई. 

सम्बंधित ख़बरें

patna road accident
जम्मू-कश्मीर: पुंछ में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, दो लोगों की मौत
Budget 2026: Nirmala Sitharaman
बजट में ट्रेकर्स के लिए खुशखबरी! अब हिमाचल, उत्तराखंड और J-K में बनेंगे माउंटेन ट्रेल्स
IIM से ट्रेनिंग लेंगे 10 हजार टूरिस्ट गाइड, टूरिज्म सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान
Leopard sighting near mata vaishno devi route
जंगल से निकलकर माता वैष्णोदेवी मंदिर के ट्रैक पर आ गया तेंदुआ, देखें
Jammu Kashmir
'मेरे जनाजे को कंधा दे देना...', आतंकी बेटे से सरेंडर की गुहार लगाती 80 साल की मां का निधन
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement