जम्मू-कश्मीर के बारामूला में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है. अधिकारियों के अनुसार, भूकंप सुबह करीब 5:35 बजे आया, जिससे कई इलाकों में लोग दहशत के कारण अपनी नींद से जाग गए और घरों से बाहर निकल आए.
भूकंप का केंद्र बारामूला जिले का पट्टन इलाका बताया जा रहा है. झटके इतने तेज थे कि इनका असर आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किया गया. अभी तक इस भूकंप के कारण किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान या संपत्तियों के नुकसान की कोई खबर नहीं है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे. कश्मीर घाटी भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आती है, जहां समय-समय पर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं. भूकंप के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय हो गईं और संवेदनशील इलाकों की निगरानी शुरू कर दी गई.