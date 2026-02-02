scorecardresearch
 
गुमशुदा खच्चर की तलाश! खोजने वाले को बड़ा इनाम...20 दिनों से रो रहे बुद्धि राम

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में मेहनत-मजदूरी कर परिवार पालने वाले खच्चर मालिक बुद्धि राम का एक खच्चर बीते तीन हफ्तों से लापता है. छह में से पांच खच्चर मिल गए, लेकिन 80 हजार रुपये कीमत का एक भूरा खच्चर अब तक नहीं मिला. परेशान मालिक ने खच्चर का सुराग देने वाले के लिए 10 हजार रुपये इनाम घोषित किया है.

गुमशुदा खच्चर की तलाश! खोजने वाले को बड़ा इनाम (Photo: itg)
गुमशुदा खच्चर की तलाश! खोजने वाले को बड़ा इनाम (Photo: itg)

हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सुंदरनगर में खच्चरों के माध्यम से रेत-बजरी ढोकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे खच्चर मालिक बुद्धि राम के 6 खच्चरों में एक गायब हो गया है. करीब 3 सप्ताह बीत जाने पर भी बुद्धि राम का यह खच्चर नहीं मिल पाया है. मालिक ने अब उसका गुमशुदा खच्चर तलाशने वाले के लिए 10 हजार नगर इनाम रखा है. 

खच्चर मालिक बुद्धि राम बिलासपुर जिला के गांव पंजगाई का निवासी है और इन दिनों वह सुंदरनगर के पुंघ क्षेत्र में काम कर रहा है. जानकारी के अनुसार बीती 13 जनवरी को अवकाश होने के चलते बुद्धि राम अपनी छह खच्चरों को सुंदरनगर झील के किनारे चराने ले गए थे. आम दिनों की तरह जब वह शाम के समय खच्चरों को वापस लाने गए तो सभी खच्चर गायब मिल. यह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

20 दिनों से परेशान और रो रहे हैं बुद्धि राम

आनन-फानन में उन्होंने आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू की और स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी. लगातार तलाश के बाद 14 जनवरी को 5 खच्चर अलग-अलग स्थानों से बरामद हुए. लेकिन भूरे रंग के एक खच्चर का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. 80 हजार रूपये की खच्चर गायब होने से मालिक बुद्धि राम बीते 20 दिनों से परेशान हैं और रो रहे हैं. बुद्धि राम ने पुलिस से आस-पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी उनकी खच्चर को तलाशने की अपील की है. मीड़िया के माध्यम से खच्चर मालिक बुद्धि राम ने गुहार लगाते हुए कहा कि यदि किसी ने अंजाने में भी उसका खच्चर ले लिया है तो उसे बिना किसी डर के लौटा दे. उसकी भी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसे भी इनाम दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने उनकी खच्चर का कोई सुराग लगने पर फोन नंबर सूचना देने की भी गुहार लगाई है.

कहीं भूरे रंग की खच्चर दिखे तो मदद करें

उधर, स्थानीय पुलिस ने भी क्षेत्र के लोगों से अपील है कि यदि कहीं भी भूरे रंग की खच्चर दिखाई दे या उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो मानवता के नाते आगे आकर बुद्धि राम की मदद करें, ताकि एक मेहनतकश परिवार की आजीविका फिर से पटरी पर लौट सके. डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है मामले में जांच की जा रही है.

