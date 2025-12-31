फरीदाबाद में लिफ्ट के बहाने चलती कार में रेप... देर रात सहेली के यहां जाने के लिए निकली थी पीड़िता

फरीदाबाद में चलती कार में रेप की घटना सामने आई है. पीड़िता देर रात अपने घर से निकली थी. इसी दौरान कार सवार दो युवकों ने उसे लिफ्ट के बहाने कार में बैठा लिया और फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर चलती कार में रेप किया. विरोध करने पर पीटा. रेप के बाद पीड़िता को सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए. पीड़िता के चेहरे और सिर में चोटें आई हैं. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, पीड़िता देर रात अपने घर से बाहर निकली थी. उसके परिवार ने बताया कि वह अपनी सहेली के घर जाने के लिए घर से निकली थी. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की बहन ने शिकायत में बताया कि रात 8:30 बजे उनके पास बहन की कॉल आई थी और उसे बताया गया कि घर में मां से कहासुनी हो गई है, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूं. उसने कहा था कि मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी.

यह भी पढ़ें: 'किसी &%#@$ में औकात नहीं...', सतना में BJP पार्षद के पति पर रेप का आरोप, पीड़िता को धमकाने का वीडियो वायरल

पीड़िता की बहन के मुताबिक, देर रात करीब 12:00 बजे पीड़िता कहीं जाने के लिए सवारी का इंतजार करने लगी. इसी दौरान उसके सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें दो युवक बैठे हुए थे. आरोप है कि लिफ्ट देने के बाद दोनों युवक वैन को गुरुग्राम रोड की ओर ले गए.

Advertisement

फरीदाबाद गुरुग्राम के रास्ते में एक आरोपी कार चलाता रहा, जबकि दूसरे ने पीड़िता के साथ रेप किया. दो घंटे तक आरोपी वैन को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाते रहे. पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद करीब तीन बजे आरोपियों ने पीड़िता को चलती वैन से फेंक दिया और भाग गए. सड़क पर गिरने से उसके चेहरे और सिर पर चोट आई है.

डॉक्टरों को उसके चेहरे पर टांके लगाने पड़े. देर रात पीड़िता ने अपनी बहन को कॉल कर घटना के बारे में बताया था, इसके बाद बहन मौके पर पहुंची. पीड़िता को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया, लेकिन फिलहाल उसका फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर जांच कर रही है.

---- समाप्त ----