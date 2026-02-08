सूरजकुंड मेला हादसा: मथुरा के रहने वाले थे इंस्पेक्टर जगदीश, परिजन को 1 करोड़ आर्थिक सहायता का ऐलान

सूरजकुंड मेले में शनिवार शाम झूला गिरने से ड्यूटी पर तैनात पुलिस निरीक्षक जगदीश की मौत हो गई. हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है. इसके साथ ही डीजीपी ने परिजन को पॉलिसी के तहत 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की है.

बता दें कि तकनीकी खराबी की वजह से झूला टूटकर गिर गया था, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दौरान मौके पर तैनात निरीक्षक जगदीश तुरंत बचाव कार्य में जुट गए. लोगों को सुरक्षित निकालने के दौरान झूले का दूसरा हिस्सा टूटकर उन पर गिर गया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

डीजीपी अजय सिंघल ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने दिवंगत इंस्पेक्टर जगदीश की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में ड्यूटी के दौरान निरीक्षक जगदीश ने असाधारण साहस, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया.

इंस्पेक्टर जगदीश की मौत को बताया 'अपूरणीय क्षति'

सिंघल ने इंस्पेक्टर जगदीश को लेकर कहा कि उनका निधन पुलिस विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने चुनौती और जोखिम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने कर्तव्यों से पीछे हटने के बजाय लोगों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी. उनकी तत्परता और बहादुरी के कारण कई लोगों की जान बचाई जा सकी, जो पुलिस सेवा की सर्वोच्च परंपराओं की जीती-जागती मिसाल है.

जगदीश के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़

सिंघल ने बताया कि इंस्पेक्टर जगदीश के परिजनों को पॉलिसी के तहत 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. उन्होंने जानकारी दी की जगदीश की फैमिली को विभाग की तरफ से दिए जाने वाले दूसरे लाभ भी दिए जाएंगे और हरियाणा पुलिस की तरफ से उनकी हर संभव मदद की जाएगी.

कौन थे इंस्पेक्टर जगदीश?

दिवंगत निरीक्षक जगदीश जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले थे. उनका जन्म 5 मार्च 1968 को हुआ था. वो 31 जनवरी 2026 को पुलिस लाइन पलवल से सूरजकुंड मेला ड्यूटी के लिए नियुक्त किए गए थे. विभाग में वो अपने कर्तव्यों के लिए अपनी निष्ठा और अनुशासन के लिए जाने जाते थे.

#WATCH | Faridabad, Haryana: Visuals from Surajkund Mela where a joyride collapsed yesterday, injuring 12 people.



One Police Inspector died while trying to save people. pic.twitter.com/mCGARTSMDO — ANI (@ANI) February 8, 2026

हादसे के बाद सूरजकुंड मेले में सन्नाटा पसर गया है. रविवार सुबह मेले में सन्नाटा देखा गया.

