रोहित गोदारा गैंग ने सोनीपत के व्यापारी से मांगी 2 करोड़ की फिरौती, विदेशी नंबर से कॉल और मैसेज भेजकर दी धमकी

सोनीपत में पहल न्यूट्रीशन नाम के फूड सप्लीमेंट कारोबारी वीरेंद्र पहल को रोहित गोदारा गैंग की ओर से दो करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली है. विदेशी नंबर से भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में जान से मारने और कारोबार बर्बाद करने की चेतावनी दी गई. पीड़ित ने पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई या सुरक्षा नहीं मिली है.

हरियाणा के व्यापारियों को धमकी.(File Photo: ITG)
हरियाणा में विदेश में बैठे गैंगस्टरों द्वारा व्यापारियों को धमकाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला सोनीपत जिले से जुड़ा है, जहां फूड सप्लीमेंट का कारोबार करने वाली 'पहल न्यूट्रीशन' कंपनी के व्यापारी को दो करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी दी गई है. धमकी फोन और संदेश के जरिए दी गई, जिससे कारोबारी और उसका परिवार दहशत में है.

बताया जा रहा है कि यह धमकी रोहित गोदारा गैंग के नाम पर दी गई है. संदेश में फिरौती न देने पर जान से मारने और कारोबार बर्बाद करने की बात कही गई है. मामला सामने आने के बाद भी सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी इस पर खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं.

व्हाट्सएप संदेश से बढ़ी दहशत

जानकारी के अनुसार, सोनीपत के बहालगढ़ चौक पर स्थित 'पहल न्यूट्रीशन' के मालिक वीरेंद्र पहल को एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप संदेश मिला. इस संदेश में खुद को रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य महेंद्र ढीढलाना बताने वाले व्यक्ति ने दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. संदेश में धमकी दी गई कि रकम न देने पर जान से मार दिया जाएगा.

हालांकि, संदेश में सुनाई दे रही आवाज की पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन वीरेंद्र पहल ने इसकी शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की है. आरोप है कि इसके बावजूद अब तक न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही व्यापारी को सुरक्षा मुहैया कराई गई है.

लॉकडाउन में शुरू हुआ था कारोबार

बताया जाता है कि सोनीपत के गांव गुमड के रहने वाले दो भाइयों ने लॉकडाउन के दौरान 'पहल न्यूट्रीशन' नाम से फूड सप्लीमेंट का कारोबार शुरू किया था. मेहनत के दम पर आज इस ब्रांड के करीब 130 स्टोर देशभर में खुल चुके हैं और हाल ही में विदेशों में भी कारोबार फैलाने की तैयारी की जा रही थी.

इसी बीच विदेश में बैठे गैंगस्टरों द्वारा फिरौती की मांग ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. इससे पहले भी सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग और व्यापारियों से फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

पुलिस की चुप्पी पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में सोनीपत पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं. शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम न उठाए जाने से व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. परिवार की चिंता बढ़ी हुई है और कारोबारी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं.

विदेश में बैठे गैंगस्टरों द्वारा खुलेआम धमकियां दिए जाने और स्थानीय स्तर पर सख्त कार्रवाई न होने से व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है.

---- समाप्त ----
