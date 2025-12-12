scorecardresearch
 
सोनीपत में 21 साल के युवक का किडनैप, परिवार को फोन पर धमकी देकर मांगे 25 लाख रुपये

सोनीपत के गांव सांदल कला के 21 वर्षीय आदित्य के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद उसके फोन से परिवार को धमकी भरी पोस्ट और अपहरण का वीडियो मिला. अपहरणकर्ता ने 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस कार्रवाई में देरी से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम किया. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच के लिए टीमें गठित की हैं.

सोनीपत में लोगों ने सड़क की जाम (Photo: Screengrab)
सोनीपत में लोगों ने सड़क की जाम (Photo: Screengrab)

सोनीपत जिले के गांव सांदल कला में 21 वर्षीय युवक आदित्य के रहस्यमय तरीके से गायब होने और उसके बाद परिवार को धमकी भरे संदेश तथा अपहरण का वीडियो मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. आदित्य 10 दिसंबर की शाम रोज की तरह ड्यूटी खत्म कर घर लौटा था. इसके बाद वह अपने नए मकान पर गया, लेकिन वापस नहीं आया. देर रात तक खोजबीन करने के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजन बड़ी थाना पहुंचे.

परिजनों का आरोप है कि उन्होंने उसी रात पुलिस को लापता होने की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने अगले दिन फोटो लेकर आने के लिए कहकर उन्हें लौटा दिया. परिवार का कहना है कि शिकायत दर्ज करने में देरी ने उनकी चिंता और बढ़ा दी. अगले दिन सुबह जब परिवार उसकी तलाश के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी आदित्य के अपने मोबाइल नंबर से ही एक धमकी भरी पोस्ट और एक छोटा सा वीडियो आया जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए.

21 साल के युवक का किडनैप

परिजनों ने बताया कि पोस्ट में आदित्य के अपहरण की बात लिखी थी और 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी. वीडियो में किसी युवा का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें आदित्य के अपहरण का संकेत देने वाली बातें थीं. परिवार ने अपने बेटे की जान को खतरा बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की.

पुलिस की शुरुआती कार्रवाई से नाराज होकर परिजन और ग्रामीणों ने सांदल कला गांव में पुरखास - खानपुर रोड पर जाम लगा दिया. कई घंटे तक सड़क पर हजारों लोग जमा रहे और जोरदार विरोध जताते रहे. ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो मामला इतना गंभीर नहीं बनता.

25 लाख रुपये की फिरौती मांगी

जाम की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की. परिवार और ग्रामीणों को जल्द और ठोस कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ही जाम हटाया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच को तेज कर दिया है. आदित्य की चाची शिवानी, चाचा ईश्वर और उसकी मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका बेटा 10 दिसंबर से गायब है और पुलिस शुरू में गंभीर नहीं थी. उन्होंने बताया कि धमकी भरी पोस्ट और वीडियो ने उन्हें डरा दिया है और उन्हें अपने बेटे की जिंदगी की चिंता सता रही है.

मामले में जानकारी देते हुए एसीपी गनौर ऋषिकांत ने बताया कि बड़ी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि धमकी भरी पोस्ट में गलत भाषा का प्रयोग किया गया है और पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि वीडियो सिर्फ एक सेकंड का है जिसमें चेहरा दिख नहीं रहा है, इसलिए फिलहाल कुछ भी तय नहीं कहा जा सकता.

पुलिस ने किया टीमों का गठन

एसीपी ने बताया कि पुलिस की तीन से चार टीमें लगातार काम कर रही हैं. टीमें तकनीकी जांच, कॉल डिटेल और आसपास के क्षेत्रों की गतिविधियों की जांच में लगी हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस हर संभावना को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और जल्द मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.

गांव में इस घटना को लेकर तनाव का माहौल है. युवा आदित्य के गायब होने और फिरौती मांगने की खबर फैलने के बाद लोग चिंतित हैं. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाओं ने गांव की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है. परिवार का रो रोकर बुरा हाल है और उन्हें उम्मीद है कि पुलिस जल्द आदित्य को सुरक्षित ढूंढ़ निकालेगी. फिलहाल पुलिस टीमें अलग अलग दिशा में जांच कर रही हैं और परिजन लगातार पुलिस संपर्क में हैं. गांव वाले भी आदित्य के सुरक्षित मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं.
 

