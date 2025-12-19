scorecardresearch
 
पहले भांजी, फिर बेटे...8 मिनट में दोनों को मार डाला, मनोचिकित्सक की मौजूदगी में साइको किलर पूनम ने खोले राज

सोनीपत पुलिस ने पानीपत से प्रोडक्शन वारंट पर लाई गई पूनम से तीन दिन पूछताछ की. जांच में सामने आया कि इशिका की हत्या के आठ मिनट बाद शुभम को भी मारा गया. क्राइम सीन दोहराया गया और मनोचिकित्सक की मौजूदगी में पूछताछ हुई. अब रिपोर्ट का इंतजार है.

साइको किलर पूनम से मनोचिकित्सक के सामने पूछताछ. (Photo: ITG)
सोनीपत पुलिस ने पानीपत में चार बच्चों की हत्या के मामले में आरोपी गांव भावड़ की रहने वाली पूनम से तीन दिन तक गहन पूछताछ की. पानीपत पुलिस से प्रोडक्शन वारंट पर लाई गई पूनम को बरोदा थाना पुलिस ने हिरासत में लेकर सबसे पहले गांव भावड़ में इशिका और शुभम हत्याकांड का क्राइम सीन दोहरवाया. इसके बाद मनोचिकित्सक की मौजूदगी में उससे पूछताछ की गई.

पुलिस जांच में सामने आया कि पूनम ने पहले अपनी ननद की बेटी इशिका की हत्या की और इसके ठीक आठ मिनट बाद शुभम को भी मौत के घाट उतार दिया. पुलिस के मुताबिक, शुभम उस समय सो रहा था और उसे पानी की टंकी में छोड़ दिया गया था. पूछताछ के दौरान पूनम ने बताया कि सुंदर बच्चियों को देखकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और इसी वजह से उसने यह वारदात की.

मनोचिकित्सक की मौजूदगी में पूनम से पूछताछ

वारदात: सुंदर बच्चियों से नफरत, देखें 'साइको किलर' पूनम की कहानी

बरोदा थाना पुलिस ने पानीपत कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर पूनम को तीन दिन के रिमांड पर लिया था. रिमांड के पहले दिन ही पुलिस उसे गांव भावड़ लेकर पहुंची, जहां क्राइम सीन टीम के साथ पूरी घटना को दोहराया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूनम ने घटनास्थल पर पूरी वारदात का सिलसिलेवार विवरण दिया.

इसके बाद पुलिस ने मनोचिकित्सक की मौजूदगी में पूनम से लंबी पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए यह जरूरी था. फिलहाल पुलिस मनोचिकित्सक की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई में अहम होगी.

पूनम का तीन दिन का रिमांड पूरी हो चुकी है

एसीपी गोहाना राहुल देव ने बताया कि पूनम का तीन दिन का रिमांड पूरी हो चुकी है और उसे जेल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इशिका की हत्या के बाद आठ मिनट के भीतर शुभम की भी हत्या की गई. क्राइम सीन टीम के साथ हत्याकांड दोहराया गया है और मनोचिकित्सक की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

