Haryana: नारनौल में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, जिंदा जले तीन दोस्त

नारनौल में नेशनल हाईवे 152 डी पर देर रात हुए सड़क हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की जिंदा जलकर मौत हो गई. तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से कार में आग लग गई. मृतकों में एक वकील, एक कपड़ा व्यापारी और एक टैक्सी चालक शामिल हैं. पुलिस जांच में जुटी है.

X
सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत (Photo: Screengrab)
नारनौल में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा नेशनल हाईवे नंबर 152 डी पर टोल प्लाजा से कुछ दूरी पहले हुआ. तेज रफ्तार कैंटर ने एक कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में तुरंत आग लग गई और कार सवार तीनों लोग बाहर नहीं निकल सके. तीनों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई.

मृतकों की पहचान गांव नीरपुर निवासी राजकुमार यदुवंशी, रविदत्त उर्फ दारा सिंह और प्रवीण उर्फ पौमी के रूप में हुई है. तीनों दोस्त रात को किसी काम से बाहर गए हुए थे और किया की क्रेंस कार में सवार होकर करीब ढाई बजे अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी कार को टक्कर मार दी.

भीषण सड़क हादसे में तीन की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद कार में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार तीनों लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. वहीं कैंटर में भी आग लग गई, लेकिन उसका चालक गाड़ी से कूदकर मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इसके बाद तीनों शवों को कार से बाहर निकाला गया. पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया.

हादसे में जान गंवाने वाले राजकुमार यदुवंशी पेशे से एडवोकेट थे और पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके थे. रविदत्त कपड़ा व्यापारी थे और नारनौल में सुभाष पार्क के सामने उनका बड़ा शोरूम है. प्रवीण उर्फ पौमी टैक्सी चालक था और अविवाहित था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कैंटर चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए कार को टक्कर मारी. हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. इस दर्दनाक हादसे से नारनौल शहर और गांव नीरपुर में शोक की लहर है.
 

