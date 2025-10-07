scorecardresearch
 

Feedback

हरियाणा के ADGP वाई एस पूरन ने गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी हैं IAS अधिकारी

हरियाणा के वर्तमान ADGP वाई एस पूरन ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ जापान दौरे पर हैं. आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है.

Advertisement
X
ADGP वाई एस पूरन ने की खुदकुशी (File Photo: Kamaljit Sandhu/ITG)
ADGP वाई एस पूरन ने की खुदकुशी (File Photo: Kamaljit Sandhu/ITG)

हरियाणा के पुलिस विभाग में तैनात ADGP वाई एस पूरन ने चंडीगढ़ में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, यह घटना सेक्टर 11 में हुई.  फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. 

जानकारी के अनुसार, उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं और वो इस समय मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ गए अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल में जापान दौरे पर हैं. प्रशासन ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी है. मौके पर ADGP पूरन के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस अधिकारी घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं.

ADGP वाई एस पूरन ने की खुदकुशी

सम्बंधित ख़बरें

Haryana ADGP Y S Pooran commits suicide
हरियाणा के ADGP वाई एस पूरन ने गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी हैं IAS अधिकारी 
suicide
पालघर में पत्नी की प्रताड़ना से दुखी शख्स ने की खुदकुशी, पिता पर भी लगाए गंभीर आरोप 
उत्पीड़न से तंग महिला टीचर ने दी जान. (Photo: Representational )
हैदराबाद: शिक्षिका ने की खुदकुशी, सहयोगियों के उत्पीड़न से थी परेशान 
suicide
पुलिस कस्टडी में युवक ने की खुदकुशी, रेप के आरोप में बंद था आरोपी  
Girl Suicide
कौशांबी में शादीशुदा युवक से परेशान होकर युवती ने की खुदकुशी, तीन पर केस दर्ज 

इस घटना ने पुलिस विभाग और राज्य प्रशासन में शोक की लहर दौड़ा दी है. ADGP पूरन को उनके काम और ईमानदारी के लिए जाना जाता था. उनकी अचानक मौत से विभाग में गंभीर स्तब्धता फैली है. बता दें, आईपीएस वाई पूरन कुमार हरियाणा के 2001 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं.

ADGP ने अपने घर में खुद को मारी गोली

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Advertisement

अधिकारियों का कहना है कि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने की कोशिश की जारी है. सभी संभावित पहलुओं को देखा जा रहा है. जल्द ही घटना का निष्पक्ष खुलासा किया जाएगा. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement