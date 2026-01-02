डांस पार्टनर का झांसा देकर कार में बैठाया, मारपीट कर खाते से उड़ाए रुपये, 2 गिरफ्तार

गुरुग्राम में न्यू ईयर के जश्न को निशाना बनाकर ठगी और लूट की एक गंभीर वारदात सामने आई है. डांस पार्टनर उपलब्ध कराने का झांसा देकर एक युवक को बुलाया गया, उसके साथ मारपीट की गई और बैंक खाते से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करा लिए गए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है.

दरअसल, यह पूरा मामला जस्ट डायल वेबसाइट पर डाले गए एक फर्जी विज्ञापन से जुड़ा है. आरोपियों ने न्यू ईयर पार्टी के लिए लड़की उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जी सर्विस बनाई थी, ताकि कम समय में ज्यादा पैसे कमाए जा सकें.

जस्ट डायल पर फर्जी विज्ञापन, न्यू ईयर पार्टी का दिया लालच

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार के अनुसार, पीड़ित युवक ने थाना सेक्टर-29 में शिकायत दी थी. शिकायत में बताया गया कि 28 दिसंबर को वह सेक्टर-29 स्थित एक क्लब में बैठा हुआ था. इसी दौरान उसने जस्ट डायल वेबसाइट पर मौजूद एक नंबर पर कॉल कर 31 दिसंबर की न्यू ईयर पार्टी के लिए डांस पार्टनर (लड़की) की मांग की.

कुछ देर बाद उसी नंबर से उसके पास कॉल आया और कॉल करने वाले ने भरोसा दिलाया कि 31 दिसंबर को लड़की उपलब्ध करा दी जाएगी. इसके बाद युवक को लड़की दिखाने के बहाने गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में बुलाया गया.

कार में बैठाते ही मारपीट, बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर

बताए गए स्थान पर पहुंचने पर युवक ने वहां एक कार खड़ी देखी, जिसमें कर्ण, भविष्य और विशाल नाम के तीन युवक मौजूद थे. कार में विशाल ड्राइविंग सीट पर बैठा था. कर्ण ने युवक से कहा कि लड़की आने वाली है और उसे गाड़ी में बैठने को कहा गया.

युवक उनके झांसे में आकर कार में बैठ गया. कुछ ही देर में विशाल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी. रास्ते में कर्ण और विशाल ने युवक को गाड़ी के अंदर ही दबोच लिया और उसके साथ मारपीट की. आरोपियों ने उसका पर्स और मोबाइल फोन छीन लिया और मोबाइल के जरिए उसके बैंक खाते से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर लिए.

सुनसान जगह पर छोड़कर फरार, पुलिस ने शुरू की जांच

वारदात के बाद आरोपी युवक को एक सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए. पीड़ित ने किसी तरह पुलिस से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच की जिम्मेदारी क्राइम यूनिट सेक्टर-40 को सौंपी गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम यूनिट ने तेजी से जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

दो आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड कर्ण फरार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भविष्य (20 वर्ष), निवासी गांव गढ़ी, जिला खेड़तल-तिजारा, राजस्थान और विशाल (21 वर्ष), निवासी गांव अमोठ, जिला खेड़तल-तिजारा, राजस्थान के रूप में हुई है. भविष्य अलवर के LIIT कॉलेज से MBA कर रहा है, जबकि विशाल 12वीं पास है और फिलहाल कोई काम नहीं करता.

पूछताछ में सामने आया कि इस वारदात का मास्टरमाइंड कर्ण है, जिसने जस्ट डायल पर डांस पार्टनर उपलब्ध कराने की फर्जी सर्विस डाल रखी थी. शिकायतकर्ता ने जिस नंबर पर कॉल किया था, वह कर्ण का ही नंबर था. कर्ण गुरुग्राम में रहता है और उसी के कहने पर दोनों आरोपी राजस्थान से गुरुग्राम आए थे.

पुलिस रिमांड, नकदी बरामद

क्राइम यूनिट ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी कर्ण की तलाश में जुटी हुई है और मामले की आगे की जांच जारी है.

