अवैध संबंध का खौफनाक अंजाम, गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति पर किया कुल्हाड़ी से हमला

गुरुग्राम में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति पर कुल्हाड़ी जैसे औजार से हमला किया. मंदिर से लौटते वक्त स्कूटर गिरवाकर वारदात को अंजाम दिया. गंभीर रूप से घायल पति अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है. दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और उनके बीच बीते 6 महीने से अवैध संबंध था.

दो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo: Representational )
दो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo: Representational )

हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध संबंधों की वजह से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति पर कुल्हाड़ी जैसे औजार से जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना उस समय सामने आई जब पुलिस को खोह गांव में एक स्कूल के पास एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि घायल व्यक्ति शिव शंकर को इलाज के लिए फरीदाबाद के अस्पताल में भेजा गया है. बुधवार को पुलिस अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने शिव शंकर को बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया.

अवैध संबंध बना हमले की वजह, पति पर जानलेवा वार

पुलिस के अनुसार, शिव शंकर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है और मानेसर की एक कंपनी में काम करता है. वह खोह गांव में अपनी पत्नी पूनम और बेटे के साथ रहता था. शिव शंकर और पूनम की शादी साल 2012 में हुई थी.

जांच की शुरुआत पीड़ित की भाभी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर हुई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिव शंकर को हाल ही में अपनी पत्नी पूनम के अपने सहकर्मी मिंटू के साथ अवैध संबंधों का पता चला था. इस बात को लेकर घर में लगातार विवाद हो रहा था.

पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को पूनम अपने पति को झरना मंदिर बहला-फुसलाकर साथ ले गई. मंदिर से लौटते समय जब दोनों स्कूटर से वापस आ रहे थे, तभी VPS स्कूल के पास एक व्यक्ति ने उनका स्कूटर धक्का देकर गिरा दिया. इसके बाद मिंटू ने पीछे से शिव शंकर को पकड़ लिया और पूनम ने कुल्हाड़ी जैसे औजार से उसके चेहरे पर कई वार कर दिए.

हमले के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए और शिव शंकर को गंभीर हालत में छोड़ दिया गया. शिकायत मिलने पर मानेसर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया. पुलिस ने गुरुवार को मंटू और पूनम को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने पिछले छह महीनों से संबंध होने की बात स्वीकार की है.

