जिस दोस्त ने शादी के जेवर बनाए, उसी ने डाली डकैती... विरोध किया तो हत्या कर दी, सामने आई पूरी कहानी

हरियाणा के सोनीपत में 8 जनवरी की रात मल्हा माजरा गांव में डकैती के दौरान साहिल नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. सोनीपत क्राइम ब्रांच और स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट क्राइम ब्रांच सेक्टर-7 ने मुठभेड़ के बाद इस मामले के मुख्य सरगना शेखर और उसके साथी शफीक को पकड़ लिया.

जानकारी के मुताबिक, 8 जनवरी की ठंड भरी रात को छह युवक दीवार फांदकर गांव मल्हा माजरा स्थित साहिल नाम के युवक के घर में घुसे थे. घर में घुसते ही बदमाशों ने कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी और जो भी कीमती सामान मिला, उसे समेटने लगे. इसी दौरान साहिल और उसकी मां की नींद खुल गई. दोनों ने बदमाशों का विरोध किया तो आरोपियों ने पहले महिला के साथ मारपीट की और उसे एक कमरे में बंद कर दिया.

इसके बाद साहिल ने जब लगातार विरोध किया, तो बदमाशों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, इसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी.

जांच में सामने आया कि इस पूरी वारदात की साजिश किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि साहिल के दोस्त शेखर ने रची थी. शेखर गांव नाहरा का रहने वाला है और पेशे से सुनार था. उसी ने ही साहिल की शादी के जेवरात तैयार किए थे और उसे पता था कि साहिल के घर में कितना सोना है.

पुलिस के अनुसार शेखर कर्ज में डूबा हुआ था और लालच में आकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की साजिश रची. साहिल ने जब शेखर को पहचान लिया और विरोध किया, तो उसकी हत्या कर दी गई.

पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की कई टीमों को जांच में लगाया. क्राइम ब्रांच कुंडली और स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर-7 की टीमों ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसी कड़ी में पुलिस ने सबसे पहले एक आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार किया. शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अन्य आरोपियों तक पहुंचने में अहम सुराग मिले.

इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य सरगना शेखर और उसका साथी शफीक देर रात फिर से गांव मल्हा माजरा के आसपास रेकी करने आ रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीमों ने इलाके में जाल बिछाया.

जैसे ही शेखर और शफीक गांव की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें घेरने का प्रयास किया. खुद को घिरता देख दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों आरोपियों के पैरों में लगी और वे घायल होकर गिर पड़े. इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया.

घायल शेखर और शफीक को तुरंत सोनीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो देसी कट्टे और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है.

हरियाणा पुलिस ने इन आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था. मुठभेड़ की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

डीसीपी ईस्ट प्रबिना पी ने कहा कि गांव मल्हा माजरा में हत्या और डकैती के मामले में आरोपियों से मुठभेड़ हुई है. इसमें मुख्य आरोपी शेखर निवासी गांव नाहरा और शफीक निवासी जेजे कॉलोनी दिल्ली को पैर में गोली लगी है. एक अन्य आरोपी शाहनवाज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

