बुलंदशहर में दरिंदगी: 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या, छत से फेंककर ली जान; पुलिस एनकाउंटर में लंगड़े हुए दोनों हैवान

बुलंदशहर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां दो दरिंदों ने मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसे छत से फेंक दिया. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया है.

बुलंदशहर पुलिस ने किया दोनों आरोपियों का एनकउंटर (Photo- Screengrab)
यूपी के बुलंदशहर में 6 साल की मासूम के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है. घटना 2 जनवरी की शाम को हुई. दो आरोपियों- राजू और वीरू कश्यप ने बच्ची के साथ कुकर्म किया. पहचान उजागर होने के डर से उन्होंने बच्ची को छत से नीचे फेंक कर उसकी जान ले ली. 

बच्ची गंभीर रूप से घायल हालत मिली थी, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

पड़ोस में रहने वाले किराएदारों ने की हैवानियत

बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी ही बिल्डिंग में रहने वाले दो किराएदार, राजू और वीरू कश्यप ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. राजू बलरामपुर का रहने वाला है, जबकि वीरू लखीमपुर खीरी का निवासी है. बच्ची छत पर खेल रही थी, तभी इन दोनों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर बिल्डिंग के पीछे खेत में फेंक दिया. पुलिस ने पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया है.

पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए दोनों दरिंदे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमें गठित की थीं. पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी कांवरा रोड स्थित एक निर्माणाधीन कॉलोनी में छिपे हैं. जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा, तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिससे दोनों आरोपी घायल हो गए. फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म

पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या की थी. उन्हें डर था कि बच्ची सबको उनके बारे में बता देगी, इसलिए उन्होंने उसे छत से नीचे फेंक दिया. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही में जुटी है ताकि मासूम को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.

