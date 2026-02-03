पति की पत्थर से कुचलकर हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही रची थी साजिश

हरियाणा के फरीदाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी और वारदात को रेलवे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. करीब 18 दिन बाद जब मृतक के भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तब जाकर इस जघन्य अपराध का खुलासा हुआ.

यह मामला फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर इलाके का है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान सुमन के रूप में हुई है, जो पेशे से ऑटो चालक था. उसकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उसके दो बच्चे भी हैं. लेकिन सुमन की पत्नी के अपने ही दफ्तर में काम करने वाले रियाजुल नामक युवक से अवैध संबंध थे. इसी रिश्ते को छिपाने और पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची.

पुलिस जांच में सामने आया है कि 30 नवंबर को महिला और उसके प्रेमी ने योजना के तहत सुमन को शराब पिलाई. जब वह नशे में पूरी तरह धुत हो गया, तो दोनों ने मिलकर पत्थरों से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को मेवला महाराजपुर इलाके में रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया.

1 दिसंबर 2025 को रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. शव ट्रेन की चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी. पुलिस ने शव को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया और बाद में उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया. उस समय पुलिस ने भी इसे ट्रेन एक्सीडेंट का मामला माना.

करीब 18 दिन बाद मृतक के भाई ने सूरजकुंड थाने में सुमन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान जब हुलिए का मिलान किया गया तो कई तथ्य मेल खाते नजर आए. क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि मृतक की पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं दी थी और वह झारखंड चली गई थी.

कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी रियाजुल को गिरफ्तार कर लिया. एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.



