कस्टडी से भागा, पुलिस पर चलाई गोली और... पैर में गोली मारकर बदमाश को दबोचा

फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गोली मारकर काबू कर लिया. आरोपी की पहचान मोनू गुर्जर के रूप में हुई है, जो पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है.

पुलिस के मुताबिक, मोनू गुर्जर को सेक्टर 15ए में एक व्यक्ति से चिट्ठी लिखकर रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने 7 फरवरी को उसे पकड़ा था.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी. पूछताछ में मोनू ने बताया कि उसने राजस्थान में हथियार छिपा रखे हैं. इसके बाद पुलिस टीम उसे हथियार बरामद करने के लिए राजस्थान ले जा रही थी.

हथियार बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश

पुलिस के अनुसार जब टीम आरोपी को लेकर जा रही थी, तभी फरीदाबाद के पाली क्रेशर जोन के पास उसने भागने की कोशिश की. आरोप है कि मोनू ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और मौके से फरार होने की कोशिश की.

पुलिस का कहना है कि जब उसे रुकने और सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान गोली मोनू के पैर में लगी और वह गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में लेकर काबू कर लिया और अस्पताल में भर्ती करया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

