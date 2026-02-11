scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कस्टडी से भागा, पुलिस पर चलाई गोली और... पैर में गोली मारकर बदमाश को दबोचा

फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे रंगदारी के आरोपी मोनू गुर्जर को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पाली क्रेशर जोन के पास एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ. उसे पहले सेक्टर-15ए में रंगदारी मांगने के आरोप में पकड़ा गया था.

Advertisement
X
आरोपी अस्पताल में भर्ती.(Photo: Sachin Gaur/ITG)
आरोपी अस्पताल में भर्ती.(Photo: Sachin Gaur/ITG)

फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गोली मारकर काबू कर लिया. आरोपी की पहचान मोनू गुर्जर के रूप में हुई है, जो पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है. 

पुलिस के मुताबिक, मोनू गुर्जर को सेक्टर 15ए में एक व्यक्ति से चिट्ठी लिखकर रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने 7 फरवरी को उसे पकड़ा था.

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद में 10 बकरियों की मौत, गड्ढे का पानी पीते ही एक-एक कर सब गिर गईं

सम्बंधित ख़बरें

फरीदाबाद में 10 बकरियों की मौत से हड़कंप. (Photo: Screengrab)
फरीदाबाद में 10 बकरियों की मौत, गड्ढे का पानी पीते ही एक-एक कर सब गिर गईं
Crowds gathered at Abdul Rahman's funeral (Photo- ITG)
फरीदाबाद जेल में हत्या, अयोध्या में जनाजा: अब्दुल रहमान मजनाई गांव में दफन
जेल में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या
सूफियान AQIS के संपर्क में था. (Photo: ITG)
जेल में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, सिर पर नुकीली चीज से किया गया वार
आतंकी अब्दुल रहमान. (File Photo/ITG)
हरियाणा: जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, साथी कैदी ने सिर में मारकर ली जान

गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी. पूछताछ में मोनू ने बताया कि उसने राजस्थान में हथियार छिपा रखे हैं. इसके बाद पुलिस टीम उसे हथियार बरामद करने के लिए राजस्थान ले जा रही थी.

हथियार बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश

पुलिस के अनुसार जब टीम आरोपी को लेकर जा रही थी, तभी फरीदाबाद के पाली क्रेशर जोन के पास उसने भागने की कोशिश की. आरोप है कि मोनू ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और मौके से फरार होने की कोशिश की.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि जब उसे रुकने और सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान गोली मोनू के पैर में लगी और वह गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में लेकर काबू कर लिया और अस्पताल में भर्ती करया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement