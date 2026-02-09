हरियाणा: जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, साथी कैदी ने सिर में मारकर ली जान

हरियाणा के फरीदाबाद जेल में बंद संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई. अब्दुल रहमान को 2 हैंड ग्रेनेड के साथ मार्च 2025 में गिरफ्तार किया गया था. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का रहने वाला था. गुजरात ATS और हरियाणा STF ने ज्वाइंट ऑपरेशन में अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी पलवल से की थी.

अब्दुल रहमान ISI के ISKP (इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल) से जुड़ा हुआ था. अब्दुल रहमान और उसके साथी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ था.

अरुण चौधरी पर लगा हत्या का आरोप

बताया जा रहा है कि जेल में अब्दुल रहमान के साथ बंद कैदी अरुण चौधरी ने उसकी हत्या की. पुलिस के मुताबिक रहमान की हत्या सिर पर चोट मारकर की गई है. जानकारी यह भी सामने आई है कि अरुण चौधरी को जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद शिफ्ट किया गया था. रहमान के साथ सुफियान को भी गिरफ्तार किया गया था.

