मंडला मर्डर मिस्ट्री: खेत में बंधे बैलों ने पकड़वाया कातिल, पत्थर से बंधी महिला की लाश की यूं सुलझी गुत्थी

Bull Clue in Murder Case: मंडला पुलिस ने एक 'अंधे कत्ल' की गुत्थी को जिस तरह सुलझाया है, वह किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. खेत में प्यासे बंधे बैलों ने पुलिस को कातिल के घर तक पहुंचा दिया.

X
हरौती बाई हत्याकांड में संदीप भलावी गिरफ्तार.(Photo:ITG)
मध्यप्रदेश के मंडला में पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की है. हैरानी की बात यह है कि पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने का सुराग खेत में बंधे पड़े बैल से मिला जिसके बाद हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

घटना 18 जनवरी की है जब मंडला के बंजाराटोला की एक पानी से भरी खदान में महिला का शव तैरता मिला. शुरुआत में लोग इसे दुर्घटना मान कर चल रहे थे लेकिन जब पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला तो महिला के शरीर पर बंधे पत्थरों से साफ हो गया कि हत्या की गई है और शव पर पत्थर बांध पानी में फेंका गया है ताकि शव ऊपर ना आ सके. महिला की शिनाख्त हरौती बाई के रूप में हुई. 

जांच में सामने आया कि हरौती बाई 6 जनवरी 2026 को रोज की तरह खेत गई थी, लेकिन लौटी नहीं. अगले दिन थाना नैनपुर में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके की जांच में खुलासा हुआ कि मृतका के सिर पर प्लास्टिक की बोरी में पत्थर बंधे थे, कमर में ईंट-पत्थर बांधे गए थे, गले में गमछा लिपटा था और उसकी लाठी भी शव के साथ बंधी हुई थी. साफ था कि हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई. 

कैसे पकड़ में आया हत्यारा?
पुलिस ने जब मृतका की दिनचर्या खंगाली तो पता चला कि उसका एक युवक से विवाद चल रहा था. दो दिन पहले भी फसल को बैलों से नुकसान पहुंचाने को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी दौरान पुलिस की नजर एक अहम सुराग पर गई. एक खेत में बंधे बैल, जिन्हें उनका मालिक रोज रात को घर ले जाता था, लेकिन घटना के बाद 2-3 रात तक वे वहीं बंधे रहे और उनका मालिक भी गायब था. 

पुलिस ने बैलों के मालिक को ट्रेस कर पूछताछ की, तो पूरा राज खुल गया. पुलिस बैलों के जरिए उनके मालिक संदीप भलावी तक पहुंच गई. शुरुआत में तो संदीप पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया और उसने कबूल किया कि 6 जनवरी को उसने मृतका को डॉक्टर दिखाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाया, रास्ता बदलकर उसके खेत की झोपड़ी में ले गया, मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी. 

पहले शव को झाड़ियों में छिपाया, फिर रात में लौटकर लकड़ी से शव बांधा, पत्थरों से वजन बढ़ाया और गिट्टी खदान में फेंक दिया. आरोपी ने बताया कि उसका मृतक महिला के साथ जमीन का विवाद था और पहले भी कई बार फसलों और जमीन को लेकर दोनों का झगड़ा हो चुका था, इसलिए उसने महिला को मारकर झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से हत्या को अंजाम दिया. 

---- समाप्त ----
