पॉलिथीन में बंद एक दिन की बच्ची की लाश...,पैदा होते ही कूड़े के ढेर में फेंक गया कोई

फरीदाबाद के सेक्टर 12 में एक दिन की नवजात बच्ची का शव पॉलिथीन में बंद और कूड़े के ढेर में मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. अज्ञात माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पोस्टमार्टम से मौत के कारणों का पता चलेगा. पुलिस माता-पिता की पहचान और मामले की गहन जांच कर रही है.

पॉलिथीन में बंद एक दिन की बच्ची की लाश (Photo: representational image)
हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 12 में मंगलवार दोपहर मानवता को शर्मशार करने वाला मामला सामने आया. यहां एक दिन की नवजात बच्ची का शव झाड़ियों और कूड़े के ढेर में पॉलिथीन में बंद मिला. जो लोग मौके पर पहुंचे, उनके लिए यह दृश्य न केवल हैरान करने वाला था बल्कि दिल दहला देने वाला भी था. मासूम बच्ची का जीवन इतने कम समय में ही इस निर्दयी दुनिया से समाप्त हो गया.

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने बच्ची के शव मिलने की जानकारी दी, जिसके बाद सेंट्रल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया. डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में पुष्टि की कि बच्ची पहले ही मृत थी.

शव मिलने की परिस्थितियों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मासूम की मौत कब हुई और क्या उसे पॉलिथीन में बंद करके कूड़े में फेंकने से पहले ही जान गंवानी पड़ी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि बच्ची की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी या हत्या का मामला है.

पुलिस ने बताया कि मामले में अज्ञात माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. अब यह पता लगाया जा रहा है कि कौन से निर्दयी माता-पिता ने अपनी नवजात बच्ची की जान लेने के बाद उसे इस तरह से फेंक दिया. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर माता-पिता की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

इस घटना ने पूरे इलाके में गहरी शोक और सदमे का माहौल पैदा कर दिया है. लोगों के लिए यह एक चेतावनी भी है कि कभी-कभी सबसे नाजुक प्राणी भी मनुष्यता की निर्दयता का शिकार बन जाते हैं.
 

 

