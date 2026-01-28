सरेआम किडनैपिंग की कोशिश, नहीं डाल पाए कार में तो बदमाशों ने सूए से किए वार

हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित चावला कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कार में सवार होकर आए 5 बदमाशों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा और उसे अगवा करने की कोशिश की. बदमाशों ने युवक को पहले लाठी-डंडों से जमकर पीटा और फिर पेट व गर्दन पर नुकीले सूए से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

पीड़ित युवक आकाश के मुताबिक वह चावला कॉलोनी में मौजूद था. तभी अचानक एक कार वहां आकर रुकी. कार से उतरे पांच बदमाश युवक को घर से निकाल कर गली में घसीटते हुए गाड़ी तक लेकर गए. उसे अगवा करने का प्रयास किया लेकिन उसे गाड़ी में नहीं बैठा पाए तो उस पर हमला शुरू कर दिया.

युवक द्वारा अपने आप को उनसे बचने की कोशिश के बावजूद बदमाशों ने उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा. इसके बाद बदमाशों ने पेट और गर्दन पर सूए से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अभी सही बताई जा रही है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित आकाश 12वीं कक्षा का छात्र है. उसका कहना है कि उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही वह हमलवारों में से किसी को पहचानता है.

पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है. फिलहाल, चावला कॉलोनी में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वहीं सिटी थाना प्रभारी शमशेर सिंह की मानें तो पुलिस ने इस घटना के संबंध में तुरंत अपहरण के प्रयास और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और जल्दी ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

