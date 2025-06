'कल उसके साथ सेल्फी ली थी, आज DNA सैंपल...' बेटी को याद कर फफक पड़े पिता, विमान हादसे में गई जान

अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाली किनल मिस्त्री की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. बेटी को लंदन रवाना करने एयरपोर्ट आए पिता ने अगले ही दिन उसी वक्त अपनी बच्ची की तलाश में डीएनए सैंपल दिया. हादसे से पहले बेटी ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट करते हुए लिखा था- 'Until next time, miss you all.

