scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रेलवे ट्रैक के किनारे सेल्फी! तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से दो की मौत, एक की हालत गंभीर

राजकोट में हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया. रेलवे ट्रैक के पास रील और सेल्फी बना रहे तीन युवक ट्रेन की चपेट में आ गए. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. सभी युवक यूपी के रहने वाले थे और राजकोट में मजदूरी करते थे.  

Advertisement
X
वंदे भारत के साथ सेल्फी के चक्कर में दो की मौत (Photo: ITG)
वंदे भारत के साथ सेल्फी के चक्कर में दो की मौत (Photo: ITG)

गुजरात के राजकोट से एक दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह भीषण हादसा भक्तिनगर और रिबडा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित मालधारी रेलवे फाटक के पास हुआ.

मृतकों की पहचान संदीप पटेल और संदीप कोहरी के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक का नाम कपिल बताया जा रहा है. तीनों युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और राजकोट में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2 फरवरी की दोपहर वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूट पर तेज रफ्तार से गुजर रही थी. तभी मालधारी फाटक के पास रेलवे ट्रैक के बेहद नजदीक तीनों युवक खड़े होकर रील और सेल्फी बना रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन गुजरी और उन्हें संभलने का मौका दिए बिना अपनी चपेट में ले गई.

सम्बंधित ख़बरें

कुत्ते को बचाने में पलट गया ट्रैक्टर. (Photo: ITG)
कुत्ते को बचाने की कोशिश में पलटा ट्रैक्टर, CCTV में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा
patna road accident
तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, छह की मौत दो गंभीर, पटना में भीषण सड़क हादसा
वंदे भारत के सामने खड़े होकर सेल्फी लेने लगे 3 मजदूर, ट्रेन की टक्कर से तीनों की मौत
गुजरात आजतक: राजकोट में पुल से गिरी कार कैसे बनी आग का गोला?
गुजरात में कार पुल से गिरी, तीन की मौत

हादसा इतना भयावह था कि एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तीसरे युवक कपिल को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

Advertisement

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए. सूचना मिलने पर आजीडेम पुलिस, रेलवे पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. हादसे के चलते कुछ देर के लिए रेलवे यातायात भी प्रभावित रहा और ट्रेन को रोकना पड़ा.

राजकोट दक्षिण के एसीपी भावेश जाधव ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि तीनों युवक वंदे भारत ट्रेन के आने के दौरान रेलवे ट्रैक के पास वीडियो और फोटो बनाने में व्यस्त थे. इसी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. फिलहाल रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस पूरे मामले की संयुक्त जांच कर रही है.

इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक के पास इस तरह की खतरनाक हरकतों से बचें. तेज रफ्तार ट्रेनों के दौर में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement