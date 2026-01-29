scorecardresearch
 
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 'मेक इन इंडिया' स्टील ब्रिज तैयार

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बड़ी सफलता मिली है. अहमदाबाद में अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर लंबा 'मेक इन इंडिया' स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है.

अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. (Photo: ITG)
अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. (Photo: ITG)

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अहमदाबाद जिले में अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर दिया गया. यह राज्य में कुल 17 स्टील ब्रिज में से गुजरात में पूरा हुआ 13वां स्टील ब्रिज है. अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन वायाडक्ट 30 से 50 मीटर तक के स्पैन-बाय-स्पैन स्ट्रक्चर का उपयोग करके बनाया जा रहा है.

हालांकि, यहां मार्ग कालूपुर और शाहपुर मेट्रो स्टेशन के बीच जुड़ने वाली अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के ऊपर से गुजरती है. बुलेट ट्रेन  स्ट्रक्चर से  कोई लोड मेट्रो टनल पर न पड़े, इसके लिए नींव को इससे काफी दूर रखा गया था. 

इसके लिए स्पैन की लंबाई को लगभग 100 मीटर तक बढ़ाने की जरूरत थी. नतीजतन, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो बुनियादी ढांचे दोनों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, इस खंड पर सुपरस्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन को एसबीएस वायाडक्ट से स्टील ट्रस ब्रिज के रूप में फिर से डिजाइन किया गया था.

ब्रिज को साइट पर जमीन से 16.5 मीटर की ऊंचाई पर अस्थायी ट्रस पर असेंबल किया गया. असेंबली पूरी होने के बाद, अस्थायी सपोर्ट्स को सावधानी से हटाया गया और ब्रिज को नीचे लाकर स्थायी सपोर्ट सिस्टम पर ठीक से रखा गया, जिससे सुरक्षा और स्ट्रक्चरल सटीकता से मिल सके.

1098 मीट्रिक टन का स्टील ब्रिज

1098 मीट्रिक टन वजन वाला यह स्टील ब्रिज पश्चिमी रेलवे की अहमदाबाद-साबरमती मुख्य लाइन के समानांतर स्थित है. इस संरचना की ऊंचाई 14 मीटर और चौड़ाई 15.5 मीटर है. इसे महाराष्ट्र के वर्धा में एक वर्कशॉप में तैयार किया गया था और फिर ट्रेलरों पर साइट तक ले जाया गया.

मुख्य संरचना के संयोजन में आसानी के लिए, साइट पर 11.5x100 मीटर का एक अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाया गया. यह स्टील ब्रिज लगभग 45,186 टॉर-शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ (टीटीएचएस) बोल्ट और इलास्टोमेरिक बेयरिंग से बनाया गया है. बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए इस पर सी5 सिस्टम प्रोटेक्टिव पेंटिंग की कोटिंग की गई है.

