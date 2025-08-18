scorecardresearch
 

मेले में 50 फीट ऊंची एडवेंचर टावर राइड गिरी, दो बच्चों समेत 5 घायल; हादसे का लाइव वीडियो आया सामने

नवसारी जिले के सोमनाथ महादेव मंदिर में पूरे श्रावण मास मेले का आयोजन होता है, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ मेले में मनोरंजन का आनंद लेते हैं. मंदिर परिसर में राइड्स लगाई गई थीं, जिनमें यह एडवेंचर टावर राइड भी शामिल थी. 

मेले में 50 फीट ऊंचा झूला गिरा.

Gujarat News: नवसारी जिले के बिलिमोरा में सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया. श्रावण मास के अंतिम सोमवार की पूर्व संध्या पर आयोजित मेले में 50 फीट ऊंची टावर राइड अचानक गिर गई, जिससे राइड में सवार 10 में से 5 लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि राइड संचालक की गंभीर हालत के कारण उसे सूरत के एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया.

दरअसल, सोमनाथ महादेव मंदिर में पूरे श्रावण मास मेले का आयोजन होता है, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ मेले में मनोरंजन का आनंद लेते हैं.

मंदिर परिसर में तमाम तरह के झूले और राइड्स लगाई गई थीं, जिनमें यह एडवेंचर टावर राइड भी शामिल थी. देखें Video:- 

इसी बीच,  सोमवार की पूर्व संध्या पर हादसे के दौरान राइड के गिरने से अफरा-तफरी मच गई. इस दुर्घटना में दो बच्चों सहित 5 लोग घायल हुए. हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

