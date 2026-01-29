scorecardresearch
 
संदिग्ध आतंकी फैजान पर बड़ा खुलासा, निशाने पर थे दक्ष चौधरी समेत 7 लोग

संदिग्ध आतंकी फैजान शेख के फोन से सोशल मीडिया पर पैगंबर और मुसलमान विरोधी सात प्रमुख चेहरों की पहचान हुई है. ये लोग फैजान के निशाना पर थे, अब एटीएस इन चेहरों की प्रोफाइल और उनके काम की जांच कर रही है.

एटीएस को आरोपी के फोन से अहम सुराग मिले (Photo: Brijesh Doshi/ITG)
गुजरात एटीएस ने नवसारी से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी फैजान शेख के फोन से कई अहम जानकारी हासिल हुई है. इससे पता चला है कि आतंकियों का असल निशाना सोशल मीडिया पर पैगंबर या मुसलमान के खिलाफ आक्रामक बातें करने वाले थे.

आतंकी फैजान के फोन में ऐसे सात चेहरे हैं जो ज्यादातर सोशल मीडिया पर पैगंबर या फिर मुसलमान के खिलाफ जहर उगलते थे. इनके नाम दक्ष चौधरी, गौरव राजपूत, अभिषेक ठाकुर, डॉ प्रकाश, युधि राणा, अक्कू पंडित और विक्रांत हैं. 

इनमें से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर पैगंबर या फिर मुसलमान के खिलाफ पोस्ट करते थे. जिसको निशाना बनाने के लिए फैजान काम कर रहा था. 

गुजरात ATS के सूत्र के मुताबिक, फैजान के पास सारी जानकारी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों की ही थी. ऐसे में उसके निशाने पर दिल्ली या उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग ही थी. फैजान के रेडिकल होने की सबसे बड़ी वजह जैश का नया मॉडल है. इसके तहत मुस्लिम युवाओं को बताना था कि सोशल मीडिया पर आक्रामक हिंदुत्व की बातें करने वाले चेहरे कितनी गलत बातें कर रहे है.

यह भी पढ़ें: गुजरात में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी फैजान से ATS करेगी पूछताछ, यूपी कनेक्शन की जांच तेज

फैजान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव था और उसने गाजा के नाम से एक आईडी बनाई थी. उस आईडी पर वो जैश के बड़े आतंकियों के वीडियो शेयर कर रहा था ताकि दूसरे युवाओं को जोड़ सके. आक्रामक हिंदुत्व की बातें करने वाले इन चेहरों की जानकारी फैजान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने अकाउंट के साथ भी शेयर की थी. 

यह भी पढ़ें: अलकायदा की महिला आतंकी शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार, गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन

फैजान के पास से 29 पन्नों का अरबी साहित्य बरामद

इनको कैसे टारगेट करना है और किस तरह उनकी हत्या करनी है, उसके बारे में भी उसने अपने आका से बात की थी. इससे पहले कि उसे कोई आदेश मिलाता, उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने उसको नवसारी से गिरफ्तार कर लिया. एटीएस को उसके पास से 29 पन्नों का अरबी साहित्य भी मिला है जिसमें रेडिकलाइजेशन के बारे में जानकारी थी. ATS इसकी भी जांच कर रही है. 

फैजान के निशाने पर जो लोग थे, उसके लेकर एटीएस का कहना है कि इन चेहरों की प्रोफाइल और उनके काम की जानकारी अभी मिलनी बाकी है. अभी इस बारे में जांच की जा रही है ताकि ज्यादा जानकारी मिल पाए. 

---- समाप्त ----
