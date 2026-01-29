गुजरात में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी फैजान से ATS करेगी पूछताछ, यूपी कनेक्शन की जांच तेज

गुजरात में एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकी फैजान को नवसारी से गिरफ्तार किया है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, फैजान के पास से एक पिस्टल और छह कारतूस बरामद हुए हैं. शुरुआती जांच में उस पर आतंक फैलाने के इरादे से हथियार जुटाने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश ATS भी सक्रिय हो गई है और फैजान से पूछताछ के लिए टीम अहमदाबाद रवाना कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार, फैजान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का रहने वाला है. इसी वजह से यूपी ATS उसकी पृष्ठभूमि, नेटवर्क और संभावित संपर्कों की गहन जांच करने में जुटी है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि फैजान के तार उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से जुड़े हो सकते हैं, जिन्हें खंगाला जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक फैजान के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक तस्वीरें और कुछ संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई है. जांच एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ के दौरान आतंकी साजिश से जुड़े कुछ अहम इनपुट मिले हैं, जिनके आधार पर उसके नेटवर्क और संभावित सहयोगियों की तलाश तेज कर दी गई है. एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि फैजान किसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है या नहीं.

गुजरात ATS फैजान से गहन पूछताछ कर रही है, वहीं यूपी ATS उसके रामपुर समेत अन्य इलाकों में संपर्कों, ठिकानों और गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. सुरक्षा एजेंसियों का फोकस यह जानने पर है कि फैजान हथियार कहां से लाया, उसका इस्तेमाल कहां और किस मकसद से किया जाना था, और क्या इसके पीछे कोई आतंकी मॉड्यूल सक्रिय है. जांच पूरी होने के बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

