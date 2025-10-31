'भाजपा अत्याचारी सरकार, इस बार इसे जाना होगा', गुजरात में किसान महापंचायत में बोले अरविंद केजरीवाल

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के सुदमड़ा गांव में किसानों के दमन के खिलाफ आयोजित महापंचायत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोदी सरकार और राज्य भाजपा पर तीखा हमला बोला.

केजरीवाल ने भाजपा को अत्याचारी सरकार करार देते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में गुजरात की जनता मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि अपने हक की मांग करने पर 85 किसानों को जेल में डाल दिया गया, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती रो रही है. केजरीवाल ने कहा कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और झूठे मुकदमों की निंदा करते हुए परिवारों को मंच से हटाए जाने को शर्मनाक बताया.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के कई हिस्सों में किसानों और आदिवासी आवाज उठाने वालों पर प्रताड़ना हुई है और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर भी फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन लोगों को भी दंडित किया जो अपने लीगेसी और हक के लिए खड़े थे. केजरीवाल ने यह भी कहा कि पार्टी किसानों के साथ है और जरूरत पड़ने पर वे जेल जाने को भी तैयार हैं ताकि किसानों के हक की लड़ाई जारी रहे.

Advertisement

भगवंत मान ने पंजाब के ताजा अनुभव बताकर गुजरात सरकार से बर्बाद फसलों के लिए 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग की. मान ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं और उन्हें डराने-धमकाने से नहीं रोका जा सकता. उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के बीच सांठगांठ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है और सत्ताधारी गठजोड़ से आम जनता प्रभावित होती है.

केजरीवाल ने विशेष रूप से हर्ष सांघवी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों पर कार्रवाई के आदेश देने वाले नेता को पार्टी ने इनाम स्वरूप उपमुख्यमंत्री बनाया, जिससे पटेल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में 'झाड़ू' प्रतीक के जरिए भाजपा को हटाने का आह्वान किया.

---- समाप्त ----