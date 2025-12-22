scorecardresearch
 
गुजरात: पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहबाज भट्टी की फर्जी ID बनाने वाला युवक गिरफ्तार, गांजा, बंदूक और जाली नोट बरामद

कच्छ में पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहबाज भट्टी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से गांजा, देसी बंदूक, जाली नोट और हथियार बरामद हुए हैं. पुलिस अब आरोपी के पाकिस्तान कनेक्शन और नेटवर्क की जांच कर रही है.

पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहबाज भट्टी की फर्जी ID बनाने गिरफ्तार (Photo: ITG)
सोशल मीडिया के दौर में फर्जी पहचान बनाना आसान हो गया है और इसी का एक चौंकाने वाला मामला गुजरात के कच्छ जिले से सामने आया है. पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहबाज भट्टी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर आपराधिक मानसिकता से जुड़े वीडियो पोस्ट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान भुज के खटकी फलिया इलाके में रहने वाले आफताब उर्फ अल्ताफ रजाक खटकी के रूप में हुई है. आरोपी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहबाज भट्टी को फॉलो करता था और उसकी आपराधिक छवि से प्रेरित होकर उसने इंस्टाग्राम पर उसके नाम से फर्जी आईडी बनाई थी. इसी आईडी से वह लगातार ऐसे वीडियो पोस्ट कर रहा था जिनमें आपराधिक सोच झलकती थी.

गैंगस्टर शाहबाज भट्टी के नाम से फर्जी आईडी

पश्चिम कच्छ के एसपी ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को इस गतिविधि की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भुज में छापा मारा और आरोपी को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी के पास से 669 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 33 हजार रुपये बताई गई है. इसके अलावा एक अवैध देसी बंदूक, तीन कारतूस, एक ट्रॉली बैग और एक डिब्बा भी मिला है.

पुलिस ने आरोपी के पास से भारतीय करेंसी जैसे दिखने वाले जाली नोटों के 181 बंडल भी बरामद किए हैं. साथ ही एक चाकू और दो कुल्हाड़ी भी जब्त की गई हैं. बरामद सामान को देखते हुए मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

इस मामले में भुज सिटी ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आईटी एक्ट, आर्म्स एक्ट और बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड मांगा है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी का कोई सीधा पाकिस्तान कनेक्शन था या नहीं. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह इस गैंगस्टर से कैसे प्रेरित हुआ और क्या इस मामले में उसके साथ कोई और लोग भी जुड़े हुए हैं.
 

