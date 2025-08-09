scorecardresearch
 

गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर भूकंप के झटके, घबराकर घरों से निकले लोग

गुजरात के बनासकांठा जिले के ज्यादातर तहसील में झटके महसूस किए गए. लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई, जिसका केंद्र बिंदु पालनपुर से 31 किमी उत्तर पूर्व में था.

गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. (Representational Image)
गुजरात-राजस्थान सीमा के आसपास शनिवार रात 9 बजकर 3 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई, जिसका केंद्र बिंदु पालनपुर से 31 किमी उत्तर पूर्व में था. गुजरात के बनासकांठा जिले के ज्यादातर तहसील में झटके महसूस किए गए. लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, दोनों ही राज्यों के किसी भी इलाके से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है.

राजस्थान में भी माउंट आबू और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. गिरवर, आकराभट्टा, मानपुर सहित कई जगहों से लोगों ने भूकंप आने की पुष्टि की. माउंट आबू एसडीएम डॉ. अंशु प्रिया ने बताया की करीब 9.03 पर भूकंप का झटका महसूस हुआ. उन्होंने बताया कि किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है. इससे पहले 7 अगस्त को राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में सुबह 10.07 बजे 3.9 तीव्रता का भूकंप आया था. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने इसकी पुष्टि की थी. 

झटके महसूस होने के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दहशत में आए लोग घरों, दफ्तरों और दुकानों से बाहर निकल गए. भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था. राजस्थान में एक महीने पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. जयपुर, सीकर, झुंझुनूं सहित अन्य कई क्षेत्रों में 10 सेकेंड तक कंपन महसूस किया गया था. भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई. 

मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी 7 अगस्त की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. पिपलियामंडी नगर, रेवास देवड़ा, अमरपुरा और मल्हारगढ़ में लोगों ने कुछ सेकेंड तक कंपन महसूस किया. पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली-एनसीआर और उससे लगे राज्यों में भूकंप के कई झटके महसूस किए जा चुके ​हैं. हालांकि, कहीं भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. 

---- समाप्त ----
