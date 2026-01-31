डॉक्टर दुबई ट्रिप पर निकले, इधर घर में हो गई 1.47 करोड़ की चोरी... चोर डेढ़ घंटे तक खंगालते रहे कोना-कोना

अहमदाबाद के सैटेलाइट इलाके में स्थित माणेकबाग सोसाइटी में एक डॉक्टर के बंद घर से एक करोड़ से ज्यादा की चोरी हो गई. इस मामले में पुलिस ने दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि डॉक्टर अपने परिवार के साथ मकर संक्राति के दौरान दुबई घूमने गए थे. इसी बीच बंद घर को निशाना बनाते हुए दोनों आरोपियों ने एक करोड़ से ज्यादा की चोरी कर ली.

और पढ़ें

इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 15 दिन में दो दोस्तों को पकड़ लिया. इसी के साथ चोरी का सारा सामान जब्त कर लिया है.

आरोपी घर में घुसकर करीब एक से डेढ़ घंटे तक रुके रहे. इस दौरान उन्होंने तिजोरी तोड़कर 203.5 तोला सोने के जेवरात, 45 लाख रुपये कैश, साथ ही कीमती चांदी और हीरे के जेवरात चुरा लिए और फरार हो गए. जब डॉक्टर दुबई से घर लौटे तो पता चला कि घर से कुल 1.47 करोड़ की चोरी हुई है. जांच में पता चला कि आभूषणों की कीमत ही 1 करोड़ रुपये से अधिक थी.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने दो दोस्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला कि आरोपी कमलेश परमार और मेहुल परमार बचपन के दोस्त हैं और रिक्शा चलाते हैं. कमलेश परमार आदतन चोर है. कमलेश और मेहुल ने शराब पीने के लिए आपस में बातचीत की और चोरी का फैसला किया. वे चोरी करने के लिए रिक्शा से माणेकबाग पहुंचे. चोरी के बाद पहचान छिपाने के लिए घर में लगा सीसीटीवी डीवीआर भी अपने साथ ले गए. उन्होंने डीवीआर को नदी में फेंक दिया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सहारनपुर के डायमंड ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी, दीवार में छेद कर हुए थे दाखिल; कैश-नेकलेस गायब

इस मामले की तफ्तीश के दौरान क्राइम ब्रांच ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की. खुफिया जानकारी, तकनीकी निगरानी के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया. आरोपियों ने चोरी के पैसों से 5 लाख रुपये की कार बुक कर रखी थी. यह भी पता चला है कि आरोपी कमलेश परमार के खिलाफ सैटेलाइट, साबरमती, पालडी, वाडज, नवरंगपुरा और चांदखेड़ा पुलिस स्टेशनों में पहले से कई मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने कहा कि आरोपियों के पास से 45 लाख रुपये कैश, 1.01 करोड़ रुपये के जेवरात और 50 हजार की चांदी के जेवरात जब्त किए गए. कमलेश पहले भी लगभग 10 चोरियों में पकड़ा जा चुका है. मेहुल का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. दोनों आरोपी दोस्त हैं. कमलेश ने पहले भी इसी सोसाइटी में चोरी की थी, इसलिए सोसाइटी से पूरी तरह वाकिफ था. आरोपियों ने चोरी की गई नकदी को दो हिस्सों में बांट लिया था. कमलेश ने सारे आभूषण अपने पास रख लिए थ. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----