प्री-वेडिंग शूट की वजह से हो गई जेल, दूल्हा चार दोस्तों के साथ गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्री-वेडिंग रील बनाने के आरोप में पुलिस ने दूल्हा, उसके दोस्तों और ड्रोन कैमरामैन को गिरफ्तार किया है. भरूच-अंकलेश्वर एक्सप्रेसवे पर बनाया गया खतरनाक ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अंकलेश्वर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई की.

पुलिस ने बताया कि यह वीडियो एक्सप्रेसवे पर सस्ती शोहरत के लिए बनाया गया था, जिसमें नियम तोड़कर लोगों की जान को खतरे में डाला गया. इस मामले में बुलेट बाइक और चार कारों को भी जब्त कर लिया गया है.

एक्सप्रेसवे पर प्री-वेडिंग रील बनाना पड़ा भारी

पुलिस की कार्रवाई में भरूच के शेरपुरा इलाके के वसीम विला में रहने वाले दूल्हे मोहम्मद फैजान मोहम्मद सिफिक नाखुदा को हिरासत में लिया गया. दूल्हा अपने दोस्त सादिक मनिहार की बुलेट बाइक लेकर प्री-वेडिंग शूट के लिए एक्सप्रेसवे पर पहुंचा था.

इसके साथ ही चार दोस्त अलग-अलग कारों में शामिल थे. एक क्रेटा कार में तुफैल गुलाम पटेल, एक XUV में सुफियान उस्मान मंसूरी, एक किआ कार में अयाज सादिक मनिहार और साहिल इकबाल राज किआ सेल्टोस चला रहे थे.

ड्रोन से इस खतरनाक वीडियो को टीके मूवमेंट स्टूडियो के रियाज घांची ने शूट किया. पुलिस ने कहा कि एक्सप्रेसवे के बीच में वाहन पार्क कर कानून तोड़ा गया और अपनी व दूसरों की जान जोखिम में डाली गई.

दूल्हा बुलेट लेकर पहुंचा, चार कारों में दोस्त हुए शामिल

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस खुद फरियादी बनी और सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया. पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह की गैर-कानूनी और खतरनाक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

रिपोर्ट- विक्की जोशी