63 साल के ट्यूशन टीचर ने 13 साल की छात्रा से किया रेप, पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई, तब खुला राज

गुजरात के भरूच से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां ट्यूशन पढ़ाने वाले 63 साल के टीचर ने 13 वर्षीय छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. इससे पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई. इस मामले में पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

यह मामला भरूच जिले के अंकलेश्वर तहसील इलाके का है. यहां एक गांव में रहने वाली 13 साल की छात्रा 63 साल के टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी. बुज़ुर्ग ट्यूशन टीचर छात्रा को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने हर रविवार को अकेले बुलाता था. इसी दौरान आरोपी टीचर ने छात्रा के साथ रेप किया.

पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपी टीचर ने वारदात को अंजाम देने के साथ ही इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने को कहा था और धमकी भी दी थी. ट्यूशन टीचर की इस घिनौनी हरकत से डरी बच्ची ने शुरुआत में इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया.

यह भी पढ़ें: उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता की मौत मामले में SC से मांगी जमानत, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Advertisement

कुछ समय बाद बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई. इस पर परिजनों ने पूछा, तब भी कुछ नहीं बताया. इसके बाद बच्ची को एक महिला डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां जांच के बाद पता चला कि बच्ची प्रेग्नेंट है. इस बारे में पता चलते ही परिजनों के होश उड़ गए. बच्ची डेढ महीने की प्रेग्नेंट थी. इसके बाद जब पूछा गया तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया.

इस घटना को लेकर पीड़ित बच्ची की मां ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कराया. शिकायत मिलते ही अंकलेश्वर बी डिवीजन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी 4 साल से ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहा था. बी डिवीजन थानाध्यक्ष शुभेंदु फुलतरिया ने बताया कि टीचर के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----

(रिपोर्ट: विक्की जोशी)