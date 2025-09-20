scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद: पुलिस वर्दी में कारोबारी से 5.88 लाख की ठगी, क्रिकेट सट्टा का झूठा आरोप लगाकर डराया

अहमदाबाद के एसपी रिंगरोड पर मुंबई के कारोबारी वजेराम चेन्नाजी से चार अज्ञात पुलिसकर्मियों ने क्रिकेट सट्टा का झूठा आरोप लगाकर 5.88 लाख रुपये की ठगी की. आरोपियों ने नकद और ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से रकम ली और जेल की धमकी दी. कारोबारी ने निकोल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है. पुलिस अब जांच कर रही है कि ठगी करने वाले असली पुलिसकर्मी थे या ठग.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

अहमदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक कारोबारी से कथित रूप से 4 अज्ञात पुलिसकर्मियों ने 5.88 लाख रुपये की ठगी की. मामला 17 सितंबर को एसपी रिंगरोड, दास्तान सर्किल के पास हुआ. महाराष्ट्र के मुंबई निवासी कारोबारी वजेराम चेन्नाजी राजस्थान से मुंबई जा रहे थे, जब उनकी क्रेटा कार को ट्रैफिक पुलिस ने रोका.

कार की जांच के दौरान पुलिस ने वजेराम और उनके भाई धनराज को पास स्थित पुलिस केबिन में बुलाया. यहां उनके मोबाइल की जांच की गई और आरोप लगाया गया कि दोनों क्रिकेट सट्टा खेल रहे हैं. हालांकि, कारोबारी ने साफ कहा कि उनके फोन में कोई सट्टा ऐप या आईडी नहीं है. इसके बावजूद, पुलिसकर्मियों ने उन्हें केस दर्ज करने और जेल भेजने की धमकी दी.

यह भी पढ़ें: अहमदाबाद में बिल्डर की हत्या, मर्सिडीज की डिग्गी में लाश छिपाकर फरार हुए हत्यारे

सम्बंधित ख़बरें

अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बुलेट ट्रेन सुरंग का उद्घाटन (Photo: PTI)
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के 5KM टनल का काम पूरा, रेल मंत्री ने बताया कब शुरू होगा पहला फेज 
Ahmedabad Himmat Rudani Murder Case
साजिश, सुपारी और मर्डर... मर्सिडीज़ में मिली कारोबारी की लाश, कातिल को जानकर हैरान रह गए सब 
PM Modis 75th Birthday: The country received the gift of Mitra Park.
PM मोदी के जन्मदिन पर कटा 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम का केक, देखें गुजरात आजतक 
ahmedabad murder case
वारदात: अहमदाबाद में बिल्डर रुडानी का कत्ल, ऐसे खुला राज 
Builders body in the Mercedes trunk, former partner arrested.
अहमदाबाद: मर्सिडीज की डिग्गी में मिली बिल्डर की लाश, ऐसे खुला राज 

एक घंटे तक रोकने और धमकाने के बाद एक शख्स, जो पुलिसकर्मी होने का दावा कर रहा था, उसने 20 लाख रुपये की मांग की. डर के चलते कारोबारी ने 1 लाख रुपये नकद दिए और 4.88 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए. इसके लिए पुलिस वर्दी में मौजूद शख्स ने किसी अज्ञात व्यक्ति को फोन करके यूपीआई कोड और नंबर प्राप्त किया.

Advertisement

इस पूरे मामले में अहमदाबाद के निकोल पुलिस स्टेशन में वजेराम ने 4 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई. FIR में आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मियों ने कारोबारी को डराकर और धमकी देकर बड़ी राशि ठग ली. मामला अब पुलिस जांच में है.

अहमदाबाद शहर जोन 5 के डीसीपी जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी करने वाले लोग असल में पुलिसकर्मी थे या किसी ने वर्दी पहनकर अपराध किया. कारोबारियों और आम लोगों के लिए यह मामला चेतावनी है कि कभी-कभी भ्रष्टाचार और ठगी पुलिस वर्दी के पीछे भी हो सकती है.

वजेराम चेन्नाजी के अनुसार, 17 सितंबर को वह अपने भाई और मित्र अक्षित के साथ मुंबई जा रहे थे. ट्रैफिक पुलिस ने उनके वाहन को रोकने के बाद मोबाइल की जांच की और क्रिकेट सट्टा खेलने का झूठा आरोप लगाया. पुलिस की धमकी के कारण कारोबारी ने उन्हें पैसे देने को मजबूर होना पड़ा. निकोल पुलिस ने FIR के तहत बीएनएस की धारा 308(2), 127(7), 54 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए 4.88 लाख रुपये किसके अकाउंट में गए. मामले की जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement