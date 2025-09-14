अहमदाबाद में बिल्डर की हत्या, मर्सिडीज की डिग्गी में लाश छिपाकर फरार हुए हत्यारे

अहमदाबाद में हत्या का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बिल्डर की लाश विराटनगर ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग में सफेद रंग की मर्सिडीज कार की डिग्गी में मिली है. हत्या की जानकारी मिलते ही ओढ़व पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी, मृतक हिम्मत रुड़ानी के फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स के माध्यम से जांच शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक हत्यारों का पता नहीं चल सका है.

जानकारी के अनुसार अहमदाबाद में स्थित विराटनगर ओवरब्रिज के नीचे पार्क की गई GJ01KU6420 नंबर की सफेद रंग की मर्सिडीज कार में से दुर्गंध आ रही थी. जिसके बाद 13 सितंबर की रात स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को मर्सिडीज कार में से दुर्गंध फ़ैल रही होने की जानकारी दी गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस को कार की जांच करने पर पता चला कि डिग्गी में लाश है. जिसकी वजह से आसपास में दुर्गंध फैली हुई थी. पुलिस ने जब लाश की पहचान की तो मृतक का नाम हिम्मत रुड़ानी होने की जानकारी मिली, जो की एक बिल्डर थे.

हत्यारों का पता लगाने के लिए पुलिस कर रही है जांच

अहमदाबाद की ओढव पुलिस द्वारा दी गई प्राथमिक जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात शख्स ने बिल्डर हिम्मत रुड़ानी की हत्या करके उनकी लाश को मर्सिडीज कार की डिग्गी में छोड़कर फरार हुआ है. मृतक हिम्मत रुड़ानी के शरीर पर घाव के निशान मिले हैं, जो की किसी धारदार हथियार से किए गए हैं. लाश का पीएम करवाया गया है, मृतक की कॉल डिटेल्स और ब्रिज के आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. परिजनों से बातचीत की जा रही है. किस वजह से और किसने हत्या करके कार में ही लाश को छोड़ा है, इस बात का जल्द पता लगाकर खुलासा किया जाएगा.

पुलिस सूत्रों के पास से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिल्डर हिम्मत रुड़ानी की हत्या मामले में एक नाबालिग समेत तीन लोगों को राजस्थान के सिरोही से हिरासत में लिया गया है. जिसे लेकर अधिक स्पष्टता दोपहर 4 बजे पुलिस की तरफ से की जाएगी. बताया जा रहा है कि हिम्मत रुड़ानी सुबह अपने घर से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए निकले थे, उसके बाद से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था.

